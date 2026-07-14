Große Ehre: Hier trifft Erling Haaland Norwegens König

Nach dem Ende der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA wurde Erling Haaland (25) zusammen mit seinen Nationalmannschaftskollegen in Norwegen mit offenen Armen empfangen. Die Mannschaft fuhr nach der Landung am Flughafen Gardermoen direkt zum Königspalast in Oslo, wo König Harald V. (89) und seine Familie auf die Spieler warteten. Kronprinz Haakon (52), Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und Prinz Sverre Magnus (20) begrüßten jeden Spieler persönlich mit Handschlag – auch den Star des Turniers, Erling Haaland, der mit seiner entspannten und nahbaren Art für gute Stimmung sorgte. Vor dem Palast hatten sich laut vg.no mehr als 90.000 begeisterte Fans versammelt, um ihre Mannschaft zu feiern.

Obwohl die Norweger den WM-Titel verpassten und im Finale am Gegner England gescheitert waren, war die Begeisterung der Bevölkerung ungebrochen. Kronprinz Haakon, der das Spiel persönlich vor Ort in den USA verfolgt hatte, besuchte danach die Kabine der Spieler und lud das Team zu der Palastfeier ein: "Wenn ihr nach Hause kommt, würde der König euch gern in den Palast einladen", hatte er den Spielern mitgeteilt und hinzugefügt: "Der Rest von uns ist unendlich dankbar, unglaublich stolz auf euch." Beim Empfang selbst ließ es sich der Kronprinz nicht nehmen, mit den Fans zu trommeln und den traditionellen Wikinger-Ruderchant mitzumachen. Einzig Kronprinzessin Mette-Marit (52) fehlte bei der Feier – sie erholt sich derzeit noch von einer vor etwa einem Monat durchgeführten Lungentransplantation.

Einer der Abwesenden auf dem Schlossplatz war ausgerechnet der Mann, dessen Name in diesen WM-Wochen in aller Munde war: Erling Haaland musste die öffentliche Feier vor dem Palast verpassen, weil er und sein Teamkollege Sander Berge bereits einen Weiterflug gebucht hatten. Nationaltrainer Ståle Solbakken erklärte gegenüber dem Sender TV 2, dass die Verspätung bei der Rückreise aus den USA die Situation kompliziert gemacht hatte. "Wir wurden drei bis dreieinhalb, vier Stunden in den USA aufgehalten. Die mussten dann los. Das ist nicht ihre Schuld", so Solbakken. Laut der norwegischen Zeitung VG bestieg Haaland noch am Montagabend ein Privatflugzeug am Flughafen Gardermoen – mit Ziel Catania auf Sizilien. Als er aus dem Flugzeug stieg, hatte er ein ausgestopftes Tier, anscheinend einen Waschbären, in den Händen – ein Souvenir aus einem Geschäft in Dallas, Texas, wo er auch Cowboyhut und -stiefel erstanden hatte.

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Getty Images Erling Braut Haaland trifft die Königsfamilie im Schloss in Oslo

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Getty Images Erling Braut Haaland trifft mit Norwegens Nationalteam am Flughafen Oslo-Gardermoen ein, nach dem Viertelfinal-Aus gegen England

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detnorskekongehus Haakon und Mette-Marit im Juli 2026