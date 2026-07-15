Bill Cosbys gesundheitliche Probleme verhindern Anhörung

Bill Cosby (89) konnte seinen für Ende Juni angesetzten Gerichtstermin nicht wahrnehmen, weil sein Gesundheitszustand das laut seiner Anwältin Jennifer Bonjean nicht zuließ. Wie aus neuen Gerichtsunterlagen hervorgeht, über die TMZ berichtet, hätte der 89-Jährige am 23. und 24. Juni zu einer Befragung erscheinen sollen. Doch seiner Anwältin zufolge seien die körperlichen Einschränkungen des früheren TV-Stars inzwischen so massiv, dass eine Teilnahme nicht möglich gewesen sei. Die abgesagte Anhörung ist Teil eines laufenden Verfahrens, in dem sich Bill weiterhin ernsten Vorwürfen stellen muss.

Jennifer zufolge ist Bill rechtlich blind und in seiner Mobilität erheblich eingeschränkt – das mache persönliche Auftritte vor Gericht, weit entfernt von seinem Zuhause, äußerst schwierig. Der Schauspieler sei außerdem darauf angewiesen, "jederzeit von einem männlichen Assistenten begleitet zu werden, um seine Sicherheit zu gewährleisten und bei grundlegenden Bedürfnissen wie dem Toilettengang zu helfen". Genau dieser Assistent stand an den besagten Tagen nicht zur Verfügung, was schließlich zur Absage des Termins führte.

Bill hatte vor wenigen Tagen seinen 89. Geburtstag gefeiert. In Interviews aus der Vergangenheit hatte er bereits angedeutet, dass ihn das Älterwerden körperlich fordere und er seinen Alltag zunehmend ruhiger gestalte. Früher galt der Entertainer als Energiebündel, das unermüdlich auf Tour ging und mit seiner beliebten Sitcom über Jahre TV-Geschichte schrieb. Heute spielt sich das Leben des Schauspielers weitgehend im privaten Rahmen ab, während er sich parallel mit anhaltenden Anschuldigungen vor Gericht auseinandersetzen muss. Im Mai wurde ihm ein neues Verfahren verweigert, das ihm eine zweite Möglichkeit geboten hätte, sich gegen die Vergewaltigungsvorwürfe von Donna Motsinger zu verteidigen. Öffentliche Auftritte des Schauspielers sind selten geworden, stattdessen bestimmen nun Gesundheitstermine und juristische Fragen seinen Alltag.

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Getty Images Bill Cosby, ehemaliger Schauspieler

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Getty Images Jennifer Bonjean im Juni 2022

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Getty Images Bill Cosby, September 2018