Bill Cosbys Antrag auf neues Verfahren zu spät eingereicht?

Bill Cosby (88) steckt erneut tief im juristischen Schlamassel: Der Schauspieler hatte beantragt, das gegen ihn ergangene Urteil im Zivilprozess mit der Anklägerin Donna Motsinger zu kippen oder zumindest einen neuen Prozess zu erwirken. Doch jetzt wehren sich deren Anwälte gegen diesen Vorstoß – und wollen den Antrag schon aus einem formalen Grund scheitern lassen. Wie TMZ berichtet, sei der Antrag schlicht sieben Tage zu spät eingereicht worden und solle daher vom Richter gar nicht erst inhaltlich geprüft werden.

Donna Motsingers Team argumentiert jedoch nicht nur mit formalen Gründen, sondern führt auch inhaltliche Gründe dafür an, den Antrag abzuweisen. Ihrer Ansicht nach versuche Bill, Fragen erneut zu verhandeln, die er bereits verloren habe – darunter verfassungsrechtliche Einwände gegen Kaliforniens Gesetzesregel zur vorübergehenden Wiederöffnung verjährter Sexualdelikte. Auch den Ruf nach einem komplett neuen Prozess weist die Gegenseite entschieden zurück. Bills Team habe es selbst versäumt, zentrale Zeugen zum Ursprung eines handschriftlichen Zettels zu befragen, der als Beweisstück eingebracht werden sollte. Das Argument, der Schauspieler habe sich nicht ausreichend verteidigen dürfen, lässt das Team der Anklägerin somit nicht gelten. Auch das Thema Geld sorgt für Streit: Bill habe seine Finanzdokumente vor dem Prozess nur schleppend herausgegeben, dann aber geklagt, die Schadenssumme sei zu hoch ausgefallen. Er könne sich nun nicht als finanziell überfordert darstellen.

Die Jury hatte Bill Cosby im vergangenen Monat für den sexuellen Übergriff auf die Anklägerin verantwortlich gemacht und ihn zu insgesamt fast 60 Millionen Dollar (rund 51 Millionen Euro) Schadensersatz verurteilt. Donna Motsinger hatte ausgesagt, der Komiker habe ihr 1972 eine Pille gegeben, die sie für Aspirin hielt – am nächsten Morgen sei sie nur noch in Unterwäsche bekleidet aufgewacht. Bill bestreitet die Vorwürfe. Für den mittlerweile 87-Jährigen ist es nicht das erste Mal, dass er sich vor Gericht mit Missbrauchsvorwürfen auseinandersetzen muss. Weitere Frauen warfen ihm sexuelle Übergriffe aus unterschiedlichen Jahrzehnten vor. Ob es im aktuellen Fall zu einer neuen Verhandlung kommen wird, ist derzeit unklar.

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Getty Images Bill Cosby, Schauspieler

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Getty Images Billy Cosby, 2018

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Getty Images Bill Cosby verlässt mit Andrew Wyatt das Gerichtsgebäude in Norristown nach dem Schuldspruch im Wiederaufnahmeverfahren