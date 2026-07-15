Im Podcast gegrillt: Prinz Harry kassiert Seitenhieb

Prinz Harry (41) hat in London für einen kleinen Podcast-Moment gesorgt, der im Netz schnell die Runde machte. Der Royal war jetzt in der neuen Folge von Joe Marlers Format "Joe Marler Will See You Now" zu Gast, die offenbar während seiner jüngsten Reise in seine Heimat aufgenommen wurde. In einem spielerischen Fragenblock sollte Harry angeben, was sein Beruf ist. Dabei antwortete er mit mehreren Bezeichnungen auf einmal und nannte sich unter anderem "Vollzeit-Papa", "Veteran der britischen Armee" und auch "Prinz von England". Genau diese Formulierung nahm Ex-Rugbyspieler Joe zum Anlass, Harry vor laufender Aufnahme humorvoll durch den Kakao zu ziehen.

So fragte Joe seinen Gast, ob er sich auch als "Erfinder" der Invictus Games bezeichnen würde. Harry hakte nach: "Erfinder oder Gründer?" Als Joe "Gründer" vorschlug, konterte Harry schlagfertig: "Weißt du überhaupt, wie man Erfinder buchstabiert?" Und fügte lachend hinzu: "Das ist eine andere Therapiesitzung, als ich es gewohnt bin. Es sollte sich eigentlich angenehm anfühlen." Fans des Podcasts zeigten sich begeistert. "Harry wird ordentlich gegrillt. Ich weine", schrieb ein User im Chat. Ein anderer kommentierte: "Verdammt, das war eine der besten Folgen bisher."

Für Harry sind humorvolle Auftritte dieser Art längst nichts Ungewohntes. Der Sohn von König Charles (77) zeigte sich schon früher gern von seiner bodenständigen Seite, etwa bei Sportevents oder in TV-Interviews, bei denen er offen über persönliche Themen sprach. Harry verweilt derzeit mit seiner Frau Meghan (44) und den gemeinsamen Kindern in Großbritannien – das erste Mal seit sechs Jahren, nachdem das Paar 2020 seine royalen Pflichten niedergelegt hatte.

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Imago Prinz Harry nach einer Veranstaltung das Chatham House in London, Juli 2026

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Getty Images Prinz Harry zurück in London

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Sydney im April 2026