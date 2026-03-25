Unfairer Prozess? Bill Cosbys Anwältin will Urteil anfechten

Bill Cosby (88) muss einer Frau mehr als 59 Millionen Dollar zahlen – doch sein Anwaltsteam kündigt jetzt an, gegen das Urteil in Berufung zu gehen. Eine Jury in Kalifornien hatte den Komiker für schuldig befunden, Donna Motsinger im Jahr 1972 sexuell angegriffen zu haben. Sie bekam insgesamt 59,25 Millionen Dollar zugesprochen, davon 19,25 Millionen Dollar als Entschädigung für Schmerzen und Leiden sowie zusätzlich 40 Millionen Dollar als Strafschadensersatz. Donna hatte behauptet, Bill habe sie nach einer seiner Comedyshows eingeladen, ihr Wein und eine Pille gegeben, die sie wehrlos machten, und sie dann angegriffen. Nach dem Urteil sagte sie gegenüber der New York Times: "Es hat 54 Jahre gedauert, um Gerechtigkeit zu bekommen."

Bills Anwältin Jennifer Bonjean reagierte jetzt mit scharfer Kritik auf das Urteil. In einem Statement gegenüber People erklärte sie: "Mr. Cosby wurde ein fairer Prozess verweigert. Niemand kann sich sinnvoll gegen Anschuldigungen verteidigen, die ein halbes Jahrhundert alt sind." Die Juristin kritisierte zudem, dass die Jury mit "nicht angeklagten, unbewiesenen Anschuldigungen bombardiert" worden sei. Das Verfahren sei zu einer Verhandlung über Bills Charakter geworden, statt die Ansprüche der Klägerin zu bewerten. Die übermäßig hohe Schadensersatzsumme stehe in keinem Verhältnis zu den Beweisen und solle Bill eindeutig zu einem Symbol machen, so die Anwältin.

Der 88-Jährige war bereits 2018 wegen des sexuellen Angriffs auf Andrea Constand verurteilt worden, wurde jedoch 2021 wieder freigelassen, nachdem der Oberste Gerichtshof von Pennsylvania die Verurteilung aufgehoben hatte. Dutzende Frauen haben Bill sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen. Im Jahr 2022 befand ihn eine Jury in einem Zivilprozess für schuldig, Judy Huth als Teenager angegriffen zu haben, und sprach ihr 500.000 Dollar zu. Bill hat die Vorwürfe stets bestritten. Seine Anwältin bezeichnete das aktuelle Urteil als "tiefgreifendes Versagen des Rechtssystems" und kündigte an, dass eine Berufung folgen werde.

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Getty Images Billy Cosby, 2018

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Getty Images Jennifer Bonjean, Anwältin

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Getty Images Andrea Constand im Gericht in Norristown