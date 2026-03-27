Ex-Manager verteidigt Bill Cosbys Betäubung von Frauen

Bill Cosbys (88) ehemaliger Manager Andrew Wyatt hat sich jetzt in einem Interview mit TMZ Live zu den schweren Vorwürfen gegen den Schauspieler geäußert und dabei für erhebliches Aufsehen gesorgt. In dem Gespräch verteidigte Andrew seinen früheren Arbeitgeber mit der Aussage, Bill habe in den 1970er Jahren lediglich "eine gute Zeit" haben wollen, als er Frauen die Droge Quaaludes gab, um mit ihnen Sex zu haben. Der Manager behauptete außerdem, Bill fühle sich unfair behandelt, da er nicht der einzige Entertainer gewesen sei, der damals auf diese Weise "Spaß hatte". Die Äußerungen fielen im Kontext einer kürzlich verlorenen Zivilklage, bei der Donna Motsinger dem Schauspieler vorwarf, sie 1972 betäubt und vergewaltigt zu haben.

Andrew wiederholte in dem Interview auch Bills Darstellung, wonach die Frauen selbst nach den Pillen gefragt hätten. Zudem bezeichnete er einige der Anklägerinnen als "auf Blut aus". TMZ konfrontierte Andrew während des Gesprächs mit den Widersprüchen seiner Verteidigung. Bill selbst hatte unter Eid zugegeben, dass er bei einem Pokerspiel von einem Gynäkologen ein Rezept für Quaaludes bekommen und dieses sieben Mal nachgefüllt habe – mit der alleinigen Absicht, die Pillen an Frauen zu geben, die er umwarb. Er gab außerdem an, selbst nie eine einzige Pille genommen zu haben.

Die Geschworenen im Verfahren gegen Bill glaubten dieser Version der Ereignisse allerdings nicht. Sie sprachen Donna eine Entschädigung in Höhe von insgesamt 16,7 Millionen Euro zu und befanden den Schauspieler für schuldig im Hinblick auf sexuelle Nötigung und sexuellen Missbrauch. Von der zugesprochenen Summe entfallen 15,2 Millionen Euro auf vergangenes seelisches Leid der Klägerin, während 1,5 Millionen Euro für künftiges Leiden vorgesehen sind. Andrew beteuerte im Interview, er verteidige Bill nicht, sondern gebe nur wieder, was dieser ihm erzählt habe und was er selbst gesehen habe – doch seine Aussagen stoßen auch außerhalb des Gerichtssaals auf wenig Verständnis.

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Getty Images Bill Cosby, 2018

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Getty Images Bill Cosby, ehemaliger Schauspieler

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Getty Images Bill Cosby, Fernsehstar