Bill Cosby muss Klägerin eine Millionen-Entschädigung zahlen

Bill Cosby (88) hat vor Gericht eine schwere Niederlage erlitten. Eine Jury sprach Donna Motsinger jetzt eine Entschädigung in Höhe von insgesamt 16,7 Millionen Euro zu, wie TMZ berichtet. Die US-Amerikanerin wirft dem 88-jährigen Schauspieler vor, sie im Jahr 1972 betäubt und vergewaltigt zu haben. Die Geschworenen befanden Bill demnach für schuldig im Hinblick auf sexuelle Nötigung und sexuellen Missbrauch. Von der zugesprochenen Summe entfallen 15,2 Millionen Euro auf vergangenes seelisches Leid der Klägerin, während 1,5 Millionen Euro für künftiges Leiden vorgesehen sind.

Die hohe Entschädigungssumme markiert einen weiteren juristischen Rückschlag für den Entertainer, der bereits in der Vergangenheit mit zahlreichen Missbrauchsvorwürfen konfrontiert wurde. Donna hatte den Zivilprozess gegen Bill angestrengt, um für die mutmaßlichen Ereignisse von vor mehr als 50 Jahren eine rechtliche Aufarbeitung zu erreichen. Das Urteil der Jury sendet damit ein klares Signal und erkennt ihr Leid offiziell an.

Bill war während des Prozesses nicht persönlich vor Gericht erschienen. Stattdessen bekamen die Geschworenen nur eine zuvor aufgezeichnete Aussage des Schauspielers zu hören. In Gerichtsunterlagen war als Begründung für sein Fernbleiben angegeben worden, dass er schlicht nicht erscheinen wolle. Der Fall reiht sich ein in eine lange Liste von Vorwürfen gegen den einstigen TV-Star, der jahrzehntelang als erfolgreicher Komiker und Schauspieler gefeiert wurde, bevor seine Karriere durch die Skandale ein jähes Ende fand.

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Getty Images Bill Cosby, 2018

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Getty Images Bei einer Gerichtsverhandlung in Norristown: Bill Cosby verlässt den Gerichtssaal während sein Wiederaufnahmeverfahren läuft

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Getty Images Bill Cosby im Juni 2017