J.Lo lüftet Geheimnis um VMA-Auftritt 2003: Kuss war geplant

Einer der ikonischsten Momente der MTV Video Music Awards hätte beinahe ganz anders ausgesehen: Jennifer Lopez (56) hat nun bestätigt, dass sie ursprünglich Teil des legendären Auftritts von Madonna (67) und Britney Spears (44) bei den VMAs 2003 war. In der Talkshow "Watch What Happens Live" plauderte die Sängerin aus, warum es damals nicht geklappt hat. Ein Fan hatte eine Frage zu den seit Jahren kursierenden Gerüchten eingereicht – und Jennifer bestätigte, was viele schon lange vermuteten. Demnach war alles bereits in trockenen Tüchern, bis die Filmproduktion ihr einen Strich durch die Rechnung machte: Für den Film "Shall We Dance" musste sie am Set bleiben und bekam keinen freien Tag für den VMA-Auftritt.

Wie Jennifer gegenüber Moderator Andy Cohen (58) erklärte, waren die Proben bereits in vollem Gange. "Ich war bei Madonna zu Hause! Es war ich, sie und Britney. Sie spielte Gitarre und wir haben gesungen", schilderte die Sängerin die Situation. Geplant war, dass Jennifer als Erste auf die Bühne kommt und "Like A Virgin" performt. Auch den legendären Kuss, mit dem Madonna sowohl Britney als auch Christina Aguilera (45) auf den Mund küsste, hatte Madonna laut Jennifer bereits im Voraus angekündigt: "Sie sagte, das ist es, was sie tun will. Es war so eine Idee: 'Wir werden heiraten, ich werde der Bräutigam sein, ihr werdet singen.'" Den eigentlichen Dreh der Filmproduktion konnte Jennifer jedoch nicht verlassen: "Ich habe mich erinnert, dass ich am Wochenende gegangen bin, um sie zu treffen", sagte sie. "Dann haben sie mich nicht aus dem Film rausgelassen, um die eigentliche Show zu machen."

Der Film "Shall We Dance" erschien 2004 und ist ein Remake des gleichnamigen japanischen Films von 1996. Neben Jennifer spielten darin auch Richard Gere (76) und Susan Sarandon (79) mit. Die VMA-Bühne übernahm schließlich Christina Aguilera an Britney Spears' Seite – und der Auftritt wurde zur Pop-Kultlegende. Die Kameras fingen damals auch Justin Timberlake (45) ein, der als Ex-Freund von Britney mit sichtbar schockiertem Gesichtsausdruck auf den Kuss reagierte. Rapperin Missy Elliott (54) trat im Anschluss auf und performte ihren Hit "Work It".

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Links: Britney Spears und Madonna bei den MTV VMAs 2003, Rechts: Bei der Eröffnung des Los Angeles Latino International Film: Jennifer Lopez

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Getty Images Madonna und Christina Aguilera im August 2003

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Getty Images Britney Spears und Madonna bei den MTV VMAs 2003