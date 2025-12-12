Ina Müller verrät: So entspannt sieht ihr perfekter Tag aus

Ina Müller (60) hat verraten, wie für sie ein perfekter Tag aussieht – und der klingt nach absoluter Gemütlichkeit. Die norddeutsche Sängerin und Moderatorin liebt es, auszuschlafen und ausgiebig Zeit im Bett zu verbringen. "Mit Kaffee zurück ins Bett, Zeitung lesen, die Balkontür ganz aufmachen und Vögel zwitschern hören, jemandem schreiben, dem ich noch dringend schreiben muss", beschrieb sie ausführlich ihre Idealvorstellung gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Am liebsten bleibt sie bis 14 Uhr in den Federn, geht dann auf "Nahrungssuche in ihrer Hood" und kehrt um 17 Uhr wieder ins Bett zurück – mit vollem Magen, versteht sich.

Alternativ freut sich Ina Müller aber auch über einen entspannten Saunagang in ihrer eigenen Wohnung. Die Sängerin hat dafür sogar ihre Altbau-Speisekammer in eine Sauna umbauen lassen. Den Tag rundet sie mit einem ausgiebigen Serienmarathon ab. Bis in die frühen Morgenstunden würde sie sich dann durch ihre Lieblingsserien schauen, wie sie offenbart. "Alles andere ist anstrengend", gibt Ina Müller zu. Ihre klaren Vorlieben für Ruhe und Gemütlichkeit scheinen einen willkommenen Ausgleich zu ihrem arbeitsreichen Alltag als Sängerin und Moderatorin zu bieten.

Die Hamburgerin ist vor allem durch ihre Show "Inas Nacht" bekannt, in der sie regelmäßig prominente Gäste empfängt. Doch auch abseits des Fernsehens ist Ina Müller immer wieder für lockere und humorvolle Sprüche bekannt. Sie selbst bleibt dabei herrlich bodenständig und berichtet gern von ihrem alltäglichen Leben, das von Kleinigkeiten geprägt ist, die sie besonders schätzt. Mit ihrer norddeutschen Ehrlichkeit und ihrem charmanten Humor begeistert die Moderatorin ihre Fans seit Jahren und zeigt, dass auch ein simpler Tag voller Ruhe eine außergewöhnliche Wirkung haben kann.

IMAGO / Future Image Ina Müller, Sängerin

IMAGO / ari Ina Müller, Februar 2024

© NDR/Morris Mac Matzen Ilka Bessin, Ina Müller und Sebastian Lege bei "Inas Nacht", September 2025