Zwei Jahre Single: Ina Müller ist wieder offen für die Liebe

Bei ihrem jüngsten Auftritt in der Talkshow "3 nach 9" zeigte sich Ina Müller (60) gewohnt offen und unterhaltsam. Zwischen ernsthaften Gesprächen und humorvollen Anekdoten sprach die Entertainerin über die großen Themen des Lebens – Liebe, Tod und den Mut, beides zu thematisieren. Auf die Frage nach der Liebe und ob es in ihrem Leben noch Platz für einen Mann gebe, antwortete die Sängerin verschmitzt: "Ich glaube, man ist irgendwann zu alt für die Umstände, aber natürlich bin ich für jede Form von Liebe offen."

Neben der Liebe war auch der Verlust ein Thema. In einem ihrer neuen Songs, "Dass es gut war", singt Ina: "Man weiß erst, dass es gut war, wenn man's für immer verliert." Mit bewegenden Worten sprach sie über ihre Kindheit auf dem Bauernhof, die ohne große Emotionen, aber voller Geborgenheit war. Sie erzählte, dass ihre Eltern, trotz eines guten Familienzusammenhalts, nie wirklich ihre Liebe ausdrückten: "Meine Eltern haben in meinem Leben, bis ich vielleicht 40 war, nie gesagt: 'Ich hab dich lieb'. Aber trotzdem war alles gut."

Ina, die seit ihrer Trennung von Musiker Johannes Oerding (43) vor etwa zwei Jahren Single ist, wirkt dennoch alles andere als melancholisch. Ihre alten Liebesbriefe hat sie bereits entsorgt – schließlich wolle sie sich später nicht daran erinnern, wie aufregend das Leben einst war. Doch der Gedanke, dass die Liebe in ihrem Leben noch eine Rolle spielen könnte, bleibt: Mit ihrer humorvollen Art und ihrem bodenständigen Charme scheint die Sängerin nicht nur ihre Fans, sondern vielleicht auch zukünftige Verehrer zu verzaubern.

IMAGO / Future Image Ina Müller, Sängerin

IMAGO / ari Ina Müller, Februar 2024

Getty Images Ina Müller, Moderatorin