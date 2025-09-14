Ina Müller streitet sich heftig mit Gast bei "Inas Nacht"

Ina Müller (60) zog bei der jüngsten Folge ihrer Talkshow "Inas Nacht" das Publikum in eine hitzige Debatte um Fleischersatzprodukte hinein. Gemeinsam mit dem TV-Lebensmittelexperten Sebastian Lege und Comedienne Ilka Bessin (53) diskutierte die Moderatorin am Donnerstagabend in ihrer typischen charmanten und zugleich bestimmten Art über Mikroplastik, Massentierhaltung und pflanzliche Alternativen. Besonders prägend war ein Moment, als die Moderatorin empört feststellte: "Da isst man schon nur noch Fisch und dann das!", nachdem Sebastian erklärte, dass Fisch eine bedeutende Quelle für Mikroplastikaufnahme sei.

Doch die Diskussion ging erst richtig los, als Ina ihr Faible für Kichererbsen-Aufstriche und andere pflanzliche Alternativen offenbarte. Sie sprach sich entschieden gegen den Konsum von Fleisch aus und kritisierte Sebastian scharf, als dieser die Zusatzstoffe in Fleischersatzprodukten zur Sprache brachte. "Du musst doch Werbung machen dafür, dass man so blöde Streichwürste nicht mehr braucht!", verlangte die Moderatorin von dem Experten. Für sie sei es wichtiger, keine Tiere zu töten, um ein leckeres Essen genießen zu können. Als das Gespräch auf Massentierhaltung und faire Preise für Bauern kam, reagierte Sebastian zwiespältig, stimmte ihr aber letztlich zu.

Besonders emotional wurde Ina, als das Publikum begeistert über Aussagen zu einer nachhaltigeren Tierhaltung applaudierte. Die Moderatorin hielt dagegen und warf ein, dass viele zwar Beifall spenden, in der Realität jedoch nicht bereit seien, höhere Preise für qualitativ hochwertiges Fleisch zu zahlen. Unterstützung erhielt sie dabei von Ilka, die anregte, ungesunde Produkte teurer zu machen und gesunde erschwinglicher. Für ihre klare Botschaft erntete Ina schließlich selbst Applaus und sorgte mit ihrer leidenschaftlichen Art einmal mehr für einen unvergesslichen Abend in der kleinen Kult-Kneipe.

Getty Images Ina Müller, Moderatorin

Getty Images Ilka Bessin, deutsche Komikerin

Getty Images Ina Müller im März 2018

