Zum ersten Mal: Ina Müller auf Platz eins der Albumcharts

Kaum zu glauben, aber Ina Müller (60) erreichte erst jetzt zum ersten Mal in ihrer Karriere Platz eins der Albumcharts. Nach über zwei Jahrzehnten in der Musik- und Fernsehbranche ist das neue Album "6.0" tatsächlich das Erste, das sich an die Spitze setzt. Die Platte erschien bereits am 14. November, und zum Release bat die Sängerin ihre Fans, alles zu geben. Die nahmen das offenbar sehr ernst. Rund eine Woche später schreibt Ina überglücklich bei Instagram: "Mein erstes Platz-eins-Album... und nach mir nur 'alte Kerle'. Wir haben sie alle versägt... ihr seid die Geilsten!"

"6.0" beschäftigt sich mit dem Leben und vor allem der Liebe in all ihren Facetten. Dabei darf Inas typisch ehrlicher Humor natürlich nicht fehlen. Einen der Songs widmet sie augenzwinkernd ihrem "neuen Freund", der in der Nachttischschublade wohnt und elektrisch ist. Gleichzeitig behandelt die 60-Jährige auch Themen wie verlorene Liebe, das Enttäuschen von Erwartungen oder Selbstliebe. Die Zeit und somit das Älterwerden greift Ina ebenfalls auf. Das Album scheint ein sehr persönlicher Blick auf ihr eigenes Leben zu sein. Bei dem einschlagenden Erfolg wird sicher der ein oder andere Musikpreis nicht lange auf sich warten lassen.

Gleichzeitig ist Ina auch immer noch als Autorin und Moderatorin unterwegs. Die gebürtige Niedersächsin feiert seit 2007 vor allem mit ihrer Late-Night-Show "Inas Nacht" große Erfolge. In der gemütlichen Hamburger Kneipe Zum Schellfischposten begrüßt sie regelmäßig deutsche Stars und Sternchen, interviewt diese, singt und scherzt mit ihnen. Das Publikum ist meist viel zu groß für die winzige Kneipe, sodass sich stets eine große Menschenmenge davor versammelt. Erst in diesem Jahr wurde "Inas Nacht" mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Comedy / Late Night" ausgezeichnet. Wer Ina live erleben möchte, kann zudem im kommenden Jahr zu einem ihrer Konzerte gehen: Ab dem 16. Oktober 2026 geht sie mit ihrem Album "6.0" in 44 Städten auf Tournee.

Frederic Kern / Future Image Ina Müller, Sängerin

Getty Images Ina Müller, Moderatorin

© NDR/Morris Mac Matzen Ilka Bessin, Ina Müller und Sebastian Lege bei "Inas Nacht", September 2025