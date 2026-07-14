Wow! Schwangere Anne Hathaway strahlt im weißen Kleid

Schwanger und strahlend: Anne Hathaway (43) zeigte sich jetzt in New York von ihrer glamourösesten Seite. Die Schauspielerin besuchte die Late-Night-Show "Late Night with Seth Meyers" bei NBC Studios und präsentierte dabei ihren wachsenden Babybauch in einem eleganten cremefarbenen Maxikleid. Das fließende Satin-Dress mit Schrägschnitt-Silhouette ist ein Custom-Piece des GapStudio-Labels und wurde von Designer Zac Posen (45) entworfen, der als kreativer Direktor von Gap Inc. tätig ist. Unter dem Kleid trug Anne eine transparente Tunika mit asymmetrischem Saum, die dem minimalistischen Look eine besondere Leichtigkeit verlieh. Abgerundet wurde das Outfit mit offenen Metallic-Heels, zarten Ohrhängern sowie Ringen und einem Armband, so Just Jared.

In der Show warb die Oscar-Preisträgerin für Christopher Nolans (55) mit Spannung erwarteten Abenteuerfilm "The Odyssey", in dem sie die Rolle der Penelope spielt – an der Seite von Matt Damon (55) als Odysseus. Tom Holland (30) verkörpert ihren Filmsohn Telemachus, und auch Jon Bernthal (49) gehört zur prominenten Besetzung. Der Film kommt am 17. Juli in die Kinos. Nach der Aufzeichnung teilte Anne zudem in ihrer Instagram-Story ein Video aus dem Auto, in dem sie auf ein riesiges Trojanisches Pferd auf der Straße zeigte, das dort bereits im Vorfeld der New Yorker Filmpremiere aufgestellt worden war. "Wir sind überall", scherzte sie dabei.

Anne gab ihre dritte Schwangerschaft Ende Juni auf Social Media bekannt. Mit einem Foto ihres Bauchs in einem weißen Outfit und dem Song "Baby, I'm Yours" von Barbara Lewis – der gleichzeitig die Bildunterschrift bildete – verkündete sie die freudige Neuigkeit. Gegenüber dem Magazin People hatte sie sich bereits im April über ihr Mutterglück geäußert, als sie dort zur schönsten Frau gekürt wurde: "Ich weiß, dass nicht alle, die Eltern sein möchten, es auch werden können. Ich bin einfach überwältigt davon, wie glücklich ich mich schätzen kann." Mit ihrem Ehemann Adam Shulman (45), mit dem sie seit 2012 verheiratet ist, hat Anne bereits zwei Söhne.

Anzeige Anzeige

Getty Images Anne Hathaway bei der New Yorker Premiere von A24s "Mother Mary", 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Anne Hathaway bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

Anzeige Anzeige

Instagram / annehathaway Anne Hathaway zeigt ihren Babybauch, Juni 2026