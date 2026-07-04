New York City: Anne Hathaway zeigt stolz ihren Babybauch

Strahlend und mit sichtbarem Babybauch wurde Anne Hathaway (43) am 1. Juli in New York City fotografiert. Die Schauspielerin war vor dem Four Seasons Hotel zu sehen und trug dabei eine lässige Kombination aus weiter blauer Hose, blauem Blazer und einem schwarzen T-Shirt – das den Blick auf ihren wachsenden Babybauch freigab. Den Look komplettierten offene Sandalen und ihr offenes, welliges Haar. Es war der erste öffentliche Auftritt der Schauspielerin seit ihrer Schwangerschaftsverkündung, mit der sie das Netz am 19. Juni in Aufruhr versetzt hatte: Sie und ihr Ehemann Adam Shulman (45) erwarten ihr drittes Kind.

Die freudige Neuigkeit hatte Anne ganz auf ihre eigene Art auf Instagram geteilt. In einem Video, das sie in einem fließenden weißen Kleid zeigt, läuft sie ins Bild – die Arme zunächst vor dem Bauch verschränkt. Als der Song "Baby I'm Yours" von Barbara Lewis erklingt, lässt sie die Arme sinken, enthüllt ihren Babybauch, lächelt, umarmt ihren Bauch liebevoll und läuft dann aus dem Bild. "x Baby, Ich bin dein x", schrieb sie dazu. Das Paar ist bereits Eltern zweier Söhne: Jonathan ist zehn Jahre alt, Jack sechs. Laut einem Insider, über den das Magazin People berichtete, sei Anne aktuell ganz auf die Familie fokussiert: "Zu klagen liegt Anne einfach nicht. Sie geht Dinge mit Dankbarkeit und Professionalität an – und genau so hat sie auch die Pressetour gehandhabt."

Dass Anne ihre Schwangerschaften bewusst selbst in die Öffentlichkeit trägt, hat einen persönlichen Hintergrund. In einem Interview für das Cover der Ausgabe "World's Most Beautiful" von People erklärte die Schauspielerin, wie es dazu kam: Sie sei auf der Straße fotografiert worden, als ihre Schwangerschaft bereits sichtbar war, und habe dann entschieden, die Situation selbst in die Hand zu nehmen. "Ich erinnere mich, dass ich mit Adam darüber gesprochen habe, und ich meinte: 'Vielleicht ist das eine gute Verwendung für Social Media'", erzählte sie dem Magazin. "Wenn es sowieso passieren wird, kann ich vielleicht etwas veröffentlichen, das sich persönlicher anfühlt und von mir kommt."

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Imago Anne Hathaway in New York City am 1. Juli 2026

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Instagram / annehathaway Anne Hathaway zeigt ihren Babybauch, Juni 2026

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Imago Anne Hathaway und Adam Shulman bei der Louis-Vuitton-Cruise-Show 2027 in New York