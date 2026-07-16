2025 kam sein Sohn: Teddy Swims packt über Vaterrolle aus

Seitdem Teddy Swims Vater geworden ist, hat sich für den Musiker einiges verändert. Im Gespräch mit Us Weekly spricht der Musiker offen darüber, wie sein Sohn Theodore sein Leben auf den Kopf gestellt hat – und was er dabei über sich selbst gelernt hat. "Im Moment zu sein, ist mir jetzt das Wichtigste. Es steckt so viel mehr Absicht in jedem Schritt, den ich mache, und in den Dingen, die ich tue", erklärt er. Seinen Sohn Theodore begrüßte er im Juni 2025.

Besonders an den Tagen, an denen er auf Tour ist, vermisst Teddy seinen kleinen Sohn sehr. Doch er sorgt dafür, dass die Entfernung nicht zu groß wird. "Ich vermisse ihn, aber ich FaceTime jeden Tag mit ihm, wenn es geht", verriet er. Ob beim Frühstück, Mittag- oder Abendessen – der Musiker versucht, möglichst viele dieser Momente einzufangen. "Bei einem Einjährigen bekommst du vielleicht anderthalb Minuten seiner Aufmerksamkeit, und dann ist er schon wieder bei etwas anderem. Aber immerhin freut er sich, mich zu sehen", erzählt der Sänger.

Parallel zu seinem neuen Leben als Vater hat Teddy auch beruflich viel um die Ohren. Neben seiner internationalen The-Ugly-Tour hat er eine Kooperation mit der Getränkemarke White Claw gestartet. Die limitierte Sommerkollektion umfasst unter anderem einen aufblasbaren Bären für den Pool mit integriertem wasserfestem Bluetooth-Lautsprecher, einer Kühlbox und Getränkehaltern. "Ich bin wirklich begeistert von der Luftmatratze, die ist richtig cool", schwärmt Teddy. Für ihn passt die Zusammenarbeit thematisch genau zu dem, was er gerade in seinem Leben lernt: den kleinen Momenten mehr Bedeutung zu schenken.

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Imago Teddy Swims, Mai 2026

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Imago Teddy Swims , Juni 2026

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Getty Images Teddy Swims bei den BRIT Awards 2025