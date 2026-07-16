Nomadenleben: So zurückgezogen lebt Steffi Grafs Bruder

Während Tennis-Ikone Steffi Graf (57) in Las Vegas ein geregeltes Familienleben führt und sich für ihre gemeinnützige Stiftung Children for Tomorrow engagiert, hat ihr jüngerer Bruder Michael Graf einen völlig anderen Weg eingeschlagen. Der 54-Jährige lebt heute nicht mehr in der Wüstenmetropole, sondern als Aussteiger in der freien Natur – im Zelt am Lake Mead, an der Grenze zwischen Nevada und Arizona. Auf Social Media gibt er regelmäßig Einblicke in sein unkonventionelles Leben und filmt sich beim Campen, beim Durchqueren der Wüste oder auf einem der Seen in der Region. Wie das Magazin Bunte berichtet, soll er nach seinem Auszug aus Las Vegas kurzerhand seine Sachen in seinen Tesla gepackt haben, um als Naturfilmer zu leben.

In der Gemeinschaft rund um den Lake Mead, wo sich vor allem Veteranen und Menschen sammeln, denen das Leben in Las Vegas zu teuer geworden ist, hat Michael sich offenbar einen guten Ruf erarbeitet. Laut Bunte nennen ihn die Einheimischen dort den sogenannten "good-hearted German", also den gutherzigen Deutschen. Er soll Bekannten erlauben, ihre Handys an seinen Solarmodulen aufzuladen, und lädt immer wieder ehemalige Soldaten zu Bootsfahrten zu einer nahegelegenen Gedenkstätte ein. Auch zwei solarbetriebene Elektroboote soll der Bruder der Tennis-Ikone, die sich aus dem Rampenlicht zurückgezogen hat, am See besitzen.

Michaels Weg in das Nomadenleben kam nicht von ungefähr. Anfang dieses Jahres wurde bekannt, dass er und seine zweite Ehefrau Paullette Christine Deruelle, eine Anwältin, sich scheiden lassen wollen. Die beiden hatten erst 2023 in Las Vegas geheiratet. Das Haus in Las Vegas, das er von Steffi geschenkt bekommen hatte, steht seither zum Verkauf und wird von Andre Agassis (56) Bruder Phillip, der als Immobilienmakler tätig ist, für rund 500.000 Euro angeboten. Michaels Leben war in der Vergangenheit von schweren Krisen geprägt: Er kämpfte mit psychischen Problemen, stand wegen Sachbeschädigung vor Gericht, und seine erste Ehe mit Elaine Marie Fuentes war 2012 gescheitert. Steffi stand ihm dabei laut Bild stets zur Seite und übernahm 2020 vorübergehend sogar seine Vormundschaft.

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Getty Images Steffi Graf, Tennislegende

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Facebook / Michael Graf Michael Graf, Bruder von Tennis-Ikone Steffi Graf

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Instagram / agassi Steffi Graf und Andre Agassi gewinnen 1992 beide Wimbledon

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