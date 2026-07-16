Update: Octomom Nadya Suleman spricht über härtestes Jahr

Nadya Suleman (51), besser bekannt als Octomom, hat sich mit einem seltenen persönlichen Statement an die Öffentlichkeit gewandt. Anlässlich ihres Geburtstags, den sie am 11. Juli feierte, wandte sie sich auf Instagram an ihre Fans und sprach dabei offen über eine schwierige Phase in ihrem Leben. Sie schrieb, dass das vergangene Jahr eine der herausforderndsten Zeiten ihres Lebens gewesen sei, sie aber wisse, dass ihre Familie immer für sie da sein werde. Gleichzeitig richtete die Mutter herzliche Dankesworte an alle ihre 14 Kinder, ihre Schwiegertochter und ihre Enkelin.

In ihrem Post betonte Nadya den Rückhalt, den ihr ihre große Familie gibt. Einen besonderen Dank richtete sie dabei an ihre beiden Töchter Maliyah und Nariyah. Die 17-jährigen Zwillinge erwiderten die Zuneigung mit einem eigenen Geburtstagsgruß auf ihrem gemeinsamen Account. "Danke, dass du uns ein Leben lang geliebt und beschützt hast", schrieben sie dort und fügten hinzu: "Danke, dass du uns den Wert von Gesundheit, Fitness und Selbstfürsorge vermittelt hast, und vor allem dafür, dass du uns im Glauben erzogen hast." Außerdem hoben die Töchter hervor, dass Nadya ihnen Resilienz und Durchhaltevermögen vorgelebt habe. Was genau das vergangene Jahr so herausfordernd für sie gemacht hat, ließ Nadya in ihrem Beitrag offen.

Nadya erlangte weltweite Bekanntheit, als sie 2009 als erste Frau Oktuplets zur Welt brachte, die alle überlebten. Vor der Geburt der acht Kinder war sie bereits Mutter von sechs weiteren Kindern. Insgesamt hat sie 14 Kinder, die alle durch Samenspende gezeugt wurden. In einem früheren Instagram-Post hatte sie bereits Durchhaltevermögen als wichtigen Lebensgrundsatz formuliert: "Bleib deinem eigenen Weg und Fortschritt verpflichtet, konsequent und fokussiert. Und vor allem: Gib niemals auf, auch wenn du es möchtest."

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Getty Images Octomum Nadya Suleman im November 2010 in Hollywood

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Instagram / nataliesuleman Amerah Suleman und Nadya Suleman, Juli 2021

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Instagram / nataliesuleman Octomom Nadya Suleman liegt mit ihren 14 Kindern.