Ein Junge: Jens Spahn und Mann Daniel sind Eltern geworden

Freudige Nachrichten von CDU-Politiker Jens Spahn (46) und seinem Ehemann Daniel Funke: Das Paar ist Eltern eines kleinen Jungen namens Georg geworden. Daniel teilte die Neuigkeit auf seinem Instagram-Account und veröffentlichte dort ein Foto, das die beiden beim Spaziergang mit einem Kinderwagen zeigt. Gegenüber Bild bestätigte das Paar anschließend offiziell den Familienzuwachs. Jens schwärmte dabei von seinem neuen Glück: "Mein Mann ist Papa geworden, und ich mit ihm. Georg ist unser ganzes Glück. Dieses Gefühl lässt sich kaum in Worte fassen."

Laut Bild soll der kleine Georg mithilfe einer Leihmutter in den USA zur Welt gekommen sein. Daniel zeigte sich dabei bewusst über die öffentliche Wahrnehmung dieses Weges und erklärte gegenüber der Zeitung: "Aber wie sagte der große Franz Beckenbauer: 'Der liebe Gott freut sich über jedes Kind.'" In den Kommentaren wird die Leihmutterschaft kritisiert, da diese in Deutschland verboten ist. Kritisiert wird auch, dass Jens Spahn in der Vergangenheit bereits gegen eine Teillegalisierung von Leihmutterschaft stimmte, die Süddeutsche berichtete 2020. Weitere Details zum Baby teilt das Paar bislang nicht – die frischgebackenen Väter genießen offenbar die erste gemeinsame Zeit als Familie.

Dass Jens sich Kinder wünscht, hatte er schon vor einigen Jahren öffentlich geäußert. Im Gespräch mit dem Magazin Bunte ließ er bereits 2021 durchblicken: "Ich denke, wir wären gute Eltern. Wir reden darüber, noch ist nichts konkret. Aber wenn, dann bald, wir werden ja auch nicht jünger." Und weiter: "Ich freue mich immer, wenn auf Familienfeiern oder auch beruflichen Terminen Kinder da sind. Kinder haben einen ganz eigenen Blick auf die Welt. Sie sind meistens fröhlich, schonungslos ehrlich und direkt. Das gefällt mir." Jens und Daniel sind seit Jahren ein Paar und geben ansonsten kaum Einblicke in ihr Privatleben – umso besonderer ist die jetzt geteilte Babynews.

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Instagram / daniel_f_punkt Jens Spahn und Ehemann Daniel Funke mit ihrem Baby

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Getty Images Daniel Funke und Jens Spahn im Juni 2024

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Instagram / jensspahn Daniel Funke und Jens Spahn im Juli 2024

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