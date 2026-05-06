So beeinflusst die Vaterschaft Teddy Swims' Musikkarriere

Beim Stagecoach-Festival hat Teddy Swims offen über seine aktuelle Lebenssituation gesprochen und verraten, wie sie seine Musik beeinflusst. Im Rahmen eines exklusiven Auftritts im Club Magenta von T-Mobile gab der 33-jährige Sänger bei einer privaten Q&A-Session Einblicke in seine persönliche Lage und seinen musikalischen Kurs. Der Musiker ist seit etwa zehn Monaten Vater eines Sohnes – und das prägt ihn hörbar. Auf die Frage, wie sich sein Sound weiterentwickeln werde, antwortete er gegenüber den anwesenden Gästen: "Es kommt aus dem Leben, schätzungsweise. Ich stecke gerade in einer schwierigen Situation mit der Mutter meines Kindes. Ein bisschen Herzschmerz, weißt du."

Aus diesem Herzschmerz soll nun etwas Neues entstehen. "Es wird Rock and Roll werden", verriet Teddy weiter. Gleichzeitig betonte er, sich an einem guten Platz zu befinden und glücklich zu sein – vor allem wegen seines zehn Monate alten Sohnes, den er als "das süßeste Kind der Welt" beschreibt. Die größte kreative Herausforderung sei dabei, nicht ausschließlich über das Vatersein zu schreiben: "Alles nicht über das Vatersein zu machen, ist das Schwierige – denn niemand will nur Dad-Songs hören." Seinen Antrieb beschrieb er auch mit Blick auf seinen Sohn: "Ich will, dass er stolz auf mich ist."

Teddy begrüßte im Juni 2025 gemeinsam mit seiner Partnerin Raiche Wright seinen Sohn auf der Welt. Die beiden hatten ihre Beziehung 2024 öffentlich gemacht und die Geburt des Babys kurz darauf in einem gemeinsamen Instagram-Post bekannt gegeben. Musikalisch ist der Sänger seit einigen Jahren auf dem Vormarsch: Sein Album "I've Tried Everything But Therapy Part 2" brachte ihm eine Grammy-Nominierung in der Kategorie Best Pop Vocal Album ein. Bereits 2023 war er als Best New Artist nominiert worden – ein Erfolg, der auf seine Anfänge als Cover-Sänger auf YouTube zurückgeht, wo er mit Versionen von Songs wie Shania Twains (60) "You're Still The One" Millionen von Aufrufen sammelte und einen Plattenvertrag bei Warner Music ergatterte.

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Getty Images Teddy Swims bei den BRIT Awards 2025

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Instagram / mynameisraiche Teddy Swims und seine Freundin Raiche Wright

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Getty Images Teddy Swims und Raiche Wright bei den Grammy Awards 2025