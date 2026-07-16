Todesfall in Familie: Influencer Christian Wolf ist ratlos

Influencer und Unternehmer Christian Wolf (31) wendet sich mit einer sehr persönlichen Nachricht an seine Community: In einem neuen Instagram-Video berichtet der Social-Media-Star von einem Todesfall in seiner Familie. Es handle sich um den ersten Verlust in seinem engen familiären Umfeld, wie er erzählt. Die traurige Nachricht habe er kurz zuvor von seinem Vater am Telefon erfahren. Wer genau verstorben ist, möchte Christian bewusst nicht öffentlich machen. Stattdessen teilt er mit seinen Followern offen seine Unsicherheit, wie er mit der Situation umgehen soll, und versucht, seine Gedanken in Worte zu fassen: "Ich weiß nicht so ganz, wie ich mit meinen Gefühlen umgehen soll."

In dem Clip erklärt Christian, dass sich der Abschied schon länger abgezeichnet habe. Die betroffene Person und deren Partner seien gesundheitlich stark angeschlagen gewesen. Er beschreibt, dass beide "geistig auch schon nicht mehr wirklich da" gewesen seien. Aus diesem Grund habe er sich irgendwann entschieden, nicht mehr zu Besuch zu kommen. "Da habe ich die Entscheidung getroffen, da gehe ich nicht mehr vorbei, weil ich möchte die Personen auch nicht mehr so in Erinnerung behalten", behauptet er in dem Video. Nun, nach der Todesnachricht, ringt der Unternehmer mit seinem Gefühlschaos. Er berichtet von Schuldgefühlen, weil er nach dem Anruf seines Vaters noch diverse Calls führen konnte und darin nach außen hin gefasst wirkte.

Christian spricht in dem emotionalen Reel auch darüber, wie sehr ihn sein voller Alltag momentan trägt: "Meine Hoffnung ist, dass ich nicht viel reagiere. Weil ich habe ja den Luxus, dass viel in meinem Leben passiert." Er erzählt, dass er sich durch seine zahlreichen Projekte gut ablenken könne. "Rein logisch wäre die bessere Situation, wenn ich gar nicht trauere, sondern mich an die schönen Momente erinnere, weil die Person ist sowieso nicht mehr da", überlegt der Verlobte von Romina Palm (27). Der Verlust hat ihn dennoch nachdenklich gemacht: Christian plant nun, andere Verwandte zu besuchen, bei denen er befürchtet, sie in den kommenden Jahren ebenfalls zu verlieren.

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ActionPress Christian Wolf, Unternehmer

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IMAGO / BOBO Christian Wolf bei der The Founder Summit 2025 im April

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