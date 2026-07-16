Finales Spiel: Sie holen sich den "Prominent getrennt"-Sieg

Bei Prominent getrennt geht es im großen Finale um alles oder nichts: Yasin (35) und Samira Cilingir (29) treten gegen Joshi Josh und Bianca Eigenfeld (25) an und kämpfen um den Sieg der Staffel. In der letzten Challenge wartet noch einmal eine knifflige Aufgabe auf die Ex-Paare. Sie müssen auf einem Brett Klötze an verschiedenen Stationen aufnehmen und daraus einen Turm bauen. Wer zuerst den Turm vollendet und die Glocke läutet, holt sich nicht nur den Sieg bei "Prominent getrennt", sondern auch die verbleibenden 14.900 Euro aus dem Jackpot. Der Weg zum Sieg gestaltet sich jedoch schwieriger als gedacht. "Einfach ein hässliches Spiel", findet Yasin.

Während Joshi und Bianca zunächst einen Vorsprung haben, scheitern beide Teams immer wieder an ihren einstürzenden Türmen. Nach mehreren Anläufen gelingt es schließlich Yasin und Samira, die Herausforderung für sich zu entscheiden – und sie krönen sich zu den Gewinnern der Staffel. Bei Joshi und Bianca sitzt die Enttäuschung tief: "Ja, macht einen sehr, sehr traurig, dass es so kurz vor knapp auf einmal nicht mehr geklappt hat", sagt Bianca. Für Samira hingegen bedeutet der Sieg noch viel mehr: "Ohne 'Prominent getrennt' wäre er seinen Weg gegangen und ich meinen Weg. Wir haben gewonnen – und wir haben uns wieder gewonnen."

Doch nicht nur das große Finale verlangte den Kandidaten alles ab. Schon zuvor mussten sich die Finalisten in harten Duellen gegen ihre Konkurrenz durchsetzen. Bei der Challenge "Die Reifenprüfung" traten Vanessa Brahimi und Richard Sternberg gegen Yasin und Samira Cilingir sowie Vanessa Nwattu (26) und Aleks Petrovic (35) gegen Joshi und Bianca Eigenfeld an. Während die Frauen im Reifen über den Strand gerollt wurden und ihre Partner Bälle transportieren mussten, kämpften alle um den Einzug ins Finale. Am Ende konnten sich Yasin und Samira sowie Joshi und Bianca durchsetzen – für die anderen Paare war der Traum vom Sieg geplatzt.

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RTL Samira und Yasin Cilingir bei "Prominent getrennt"

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RTL Bianca Eigenfeld und Joshi Josh bei "Prominent getrennt"