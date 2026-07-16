Gemeinsamer Urlaub: Samira Yavuz schwärmt von Ex Serkan

Getrennt, aber dennoch gemeinsam in den Ferien: Samira Yavuz (32) und ihr Ex-Mann Serkan Yavuz (33) verbringen gerade zusammen Urlaub in der Türkei – und die Realitystar-Dame ist voll des Lobes für ihren Ex-Partner. In ihrem Podcast "Main Character Mode" erklärt Samira jetzt, warum es ausgerechnet Serkan war, der mit auf die Reise geflogen ist. Für viele Fans war der gemeinsame Trip eine Überraschung, schließlich hatten die beiden nach ihrer Trennung auch öffentliche Streits durchlebt.

Wie Samira im Podcast schildert, war ihr klar, dass sie den Urlaub nicht alleine mit den gemeinsamen Töchtern antreten wollte. "Entweder mache ich das Ganze mit Mama oder mit Serkan, weil ich mir selber sehr gut eingestehen kann, dass ich noch nicht so weit bin mit den Kindern, dass ich sagen würde, ein Urlaub alleine mit den Kindern wäre auch ein Urlaub für mich. Es ist ja mittlerweile nicht mehr günstig, in den Urlaub zu fliegen", erklärt sie. Ursprünglich hatte ihre Mutter mitfahren wollen, doch das klappte aus verschiedenen Gründen nicht. Serkan sprang schließlich ein. "Entweder kommt jemand mit in den Urlaub oder ich lasse es", stellt Samira klar.

Von der Reise zeigt sich Samira begeistert – und besonders von Serkans Verhalten. "Aktuell ist es ein sehr entspannter und schöner Umgang mit Serkan. Der zeigt sich von der besten Seite, unterstützt mich viel", schwärmt sie im Podcast. "Ich unterhalte mich auch gerne mit ihm", fügt sie hinzu. Serkan und Samira hatten sich einst bei Bachelor in Paradise kennengelernt und waren zeitweise verheiratet. Ihre beiden Töchter Nova und Valea gehen noch nicht zur Schule, weshalb die Familie nicht an feste Ferienzeiten gebunden ist – ein Grund, warum Samira den Trip auch so spontan buchen konnte.

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Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Realitystars

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

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Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025