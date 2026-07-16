Schlag: Jude Bellingham nach WM-Aus von Emotionen übermannt

Jude Bellingham (23) erlebt nach dem dramatischen WM-Aus mit England einen bitteren Moment auf dem Rasen von Atlanta. Kurz nach dem Abpfiff des Halbfinals gegen Argentinien, das sein Team mit 1:2 verliert, bleibt der Mittelfeldstar zunächst wie erstarrt stehen, während direkt neben ihm die südamerikanischen Spieler ausgelassen ihren Finaleinzug feiern. Unter ihnen befindet sich auch der argentinische Ersatzspieler Valentin Barco. Plötzlich läuft Jude auf die jubelnde Gruppe zu und schlägt Barco von hinten auf den Kopf. TV-Bilder der Szene verbreiten sich rasch in den sozialen Netzwerken, wie mehrere Sportportale berichten, doch eine Erklärung des England-Stars bleibt zunächst aus.

Laut den Aufnahmen, die Blick vorliegen, wirkt es so, als ob es vor dem Schlag keine deutliche Provokation durch die argentinische Ersatzbank gegeben habe. Jude hatte sich zuvor mit ernster Miene vom Spielfeldrand entfernt und schien die Niederlage noch zu verarbeiten. Während einige Argentinier bereits mit Flaggen und Umarmungen den Einzug ins Finale feiern, kommt der Engländer von der Seite ins Bild, nähert sich der Gruppe und trifft Valentin mit der Hand am Hinterkopf. Der Verteidiger dreht sich überrascht um, weitere Spieler reagieren irritiert, doch die Szene eskaliert nicht weiter, die Sicherheitskräfte müssen nicht eingreifen. Der Weltverband und die Turnierorganisatoren haben zum weiteren Vorgehen in dem Fall bisher keine Details veröffentlicht.

Jude zählt seit seinem Wechsel zu Real Madrid zu den gefragtesten Fußballern der Welt und steht sowohl bei seinem Klub als auch im Nationalteam im Fokus der Öffentlichkeit. Auf dem Platz gilt der gebürtige Engländer als emotionaler Antreiber, der seine Mitspieler häufig lautstark pusht und sich auch von Rückschlägen selten beeindrucken lässt. Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko war der Youngster einer der Hoffnungsträger der englischen Fans, die in den Stadien und online zahlreich Flaggen und Trikots mit seinem Namen zeigen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jude Bellingham, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jude Bellingham jubelt nach Englands 2:1-Sieg gegen Norwegen im WM-Viertelfinale in Miami Gardens

Anzeige Anzeige

Getty Images Jude Bellingham, Fußballer

Anzeige