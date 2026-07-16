Bei Zoe Sugg & Alfie Deyes ist seit sechs Monate Funkstille

Sechs Monate lang haben sich Zoe Sugg (36) und ihr Verlobter Alfie Deyes quasi vollständig aus den sozialen Medien zurückgezogen – ohne ein einziges erklärendes Wort an ihre Fans. Kein Abschiedsvideo, kein Statement, keine Erklärung. Das britische YouTubepaar, das 2012 mit dem Vloggen berühmt wurde und gemeinsam mehr als 20 Millionen Abonnenten aufbaute, ist einfach verschwunden. Nun häufen sich die Hinweise, dass eine Rückkehr womöglich nie kommen wird. Wie die Daily Mail berichtet, verkauft Alfie inzwischen sogar sein Kameraequipment über die Secondhand-Plattform Vinted – darunter mehrere hochwertige Canon-Objektive, die teils deutlich unter dem Originalpreis angeboten werden.

Währenddessen soll Zoe, die eigentlich als Zoella bekannt ist, durchaus noch online und aktiv sein – allerdings nur auf einem privaten Instagram-Account, dem ausschließlich enge Freunde wie die Influencer Mark Ferris und Jim Chapman folgen. Für viele langjährige Fans, die sie über mehr als ein Jahrzehnt begleitet haben, ist das ein bitterer Schlag. "Was für eine Ohrfeige für all die treuen Fans", schrieb ein Fan online. "Sie sind mehr als berechtigt, sich zurückzuziehen, aber sie schulden uns zumindest eine kurze Erklärung." Besonders frustrierend: Trotz der anhaltenden Funkstille laufen ihre gemeinsamen Marken Future Self und Dear Sunday weiter, und Alfie meldete sich auf Zoes Geburtstag im März mit einem Rabattcode zurück – ohne sonst irgendetwas von sich hören zu lassen.

Zoe und Alfie zählen zu den bekanntesten Paaren, die aus dem britischen Vlogging-Boom hervorgegangen sind. Zoe machte sich zunächst als Bloggerin einen Namen, bevor sie mit Beauty-Videos und persönlichen Einblicken in ihr Leben auf YouTube Millionen Menschen erreichte und ein millionenschweres Geschäftsimperium aufbaute. Alfie wurde mit seinem Kanal "PointlessBlog" bekannt. Die beiden sind seit 2012 ein Paar und verlobten sich im September 2023 nach mehr als einem Jahrzehnt Beziehung. Gemeinsam haben sie zwei Töchter, Ottilie und Novie.

Anzeige Anzeige

Instagram / zoesugg Zoe Sugg und Alfie Deyes

Anzeige Anzeige

Instagram / zoesugg Zoe Sugg mit ihrer Tochter Ottie, November 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / zoesugg Zoe Sugg und Alfie Deyes mit ihren Töchtrn Ottie und Novie

Sechs Monate Funkstille ohne Erklärung – wie findet ihr Zoes und Alfies Rückzug? Nachvollziehbar – Grenzen sind wichtig, auch für langjährige Creator. Enttäuschend – ein kurzes Statement hätte drin sein müssen. Ergebnis anzeigen