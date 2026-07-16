Nach Ghosting: Haaland akzeptiert Tom Hollands Dinnerdate

Lange Zeit blieb Schauspieler Tom Holland (30) auf seiner Direktnachricht an Fußball-WM-Star Erling Haaland (25) sitzen – doch jetzt hat der Torjäger endlich reagiert. Nachdem Tom in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" erzählt hatte, wie er von dem Norweger schlicht ignoriert worden war, verbreitete sich das Video viral im Netz. Das scheint auch Erling nicht entgangen zu sein: Der Stürmer meldete sich daraufhin in den Kommentaren auf X zu Wort und nahm die Einladung seines prominenten Fans an. "Dinner-Einladung angenommen, Tom Holland. Ein bisschen spät. Nur den Ort nennen!", schrieb er dort.

Erling ließ Tom also die Wahl des Restaurants. Allerdings hatte der Schauspieler in der Talkshow kurz zuvor noch Zweifel geäußert, ob ein gemeinsames Abendessen überhaupt noch zustande kommen würde – und das aus einem ganz bestimmten Grund: England hatte Norwegen kurz zuvor im WM-Viertelfinale mit 2:1 besiegt. "Ich glaube nicht, dass er nach dem anderen Tag mit mir zu Abend essen würde", sagte Tom in der Show. Moderator Jimmy Fallon (51) pflichtete ihm bei: "Oh, wirklich? Ja, er ist wahrscheinlich ein bisschen angeschlagen." Trotz des Ghostings ließ Tom jedoch keinen Zweifel daran, wie sehr er Erling als Fußballer schätzt. "Er ist eine absolute Legende", schwärmte der Schauspieler.

Fußballprofi Erling wird aber nicht nur von Hollywoodstar Tom Holland verehrt. Seine wallende blonde Mähne und seine beeindruckende Körpergröße hatten ihm in den sozialen Netzwerken den Ruf als "echter Wikinger" eingebracht. Überall gingen Clips viral, in denen er sich die Haare band oder furchtlos auf Gegner zulief. Unter den Videos überschlugen sich die Fans mit Sprüchen wie "Er ist eine hübsche Prinzessin!" oder "Ich bin so neidisch auf seine Haare!"

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Collage: Imago, Getty Images Erling Haaland und Tom Holland, Collage

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Getty Images Tom Holland, Schauspieler

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Imago Erling Haaland im Viertelfinale der WM 2026 zwischen Norwegen und England in Miami Gardens