Offiziell: "Promis unter Palmen" bekommt Normalo-Staffel

Die Erfolgsshow Promis unter Palmen auf Sat.1 bekommt Zuwachs - und zwar von ganz unerwarteter Seite: Erstmals werden nicht Prominente, sondern ganz normale Menschen in die Luxusvilla nach Thailand einziehen. Unter dem Namen "Normalos unter Palmen - Für Geld mache ich WIRKLICH alles!" plant der Sender eine brandneue Realityshow, die 2027 ausgestrahlt werden soll. Die Produktionsfirma EndemolShine Germany mit Rainer Laux Productions hat jetzt auf Instagram den offiziellen Castingaufruf gestartet und sucht ab sofort geeignete Kandidaten für das Abenteuer.

In dem Casting-Post auf Social Media heißt es: "Der Luxusstrand in Thailand ist nicht nur für Promis reserviert: Sat.1 schickt erstmals auch Normalos unter Palmen." Im Bewerbungsbogen macht die Produktion Interessierten ein verlockendes Versprechen: Zwei unvergessliche Wochen in einer Luxusvilla am Traumstrand in Thailand mit herausfordernden Challenges, emotionalen Momenten und spannenden Mitbewohnern. Gesucht werden dabei laut Produktionsfirma echte Persönlichkeiten, die Lust auf Abenteuer haben und authentische Charaktere, die zeigen, was sie draufhaben.

Bei den Fans der Show kommt die Ankündigung äußerst gut an. Unter dem Instagram-Beitrag häufen sich begeisterte Kommentare. Eine Person schreibt: "Das ist es, was wir brauchen - meine Koffer sind gepackt", eine andere kommentiert: "Ok, wie geil ist das denn bitte." Viele haben offenbar nicht lange gezögert, sich zu bewerben, wie dieser Kommentar zeigt: "Crazy!! Bewerbung ist bereits raus." Das Original-Format "Promis unter Palmen" läuft seit 2020 auf SAT.1 und brachte in der Vergangenheit immer wieder hitzige Auseinandersetzungen und unvergessliche Momente zwischen den Kandidaten hervor.

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Joyn Martin Angelo, Franziska Temma, Edith Stehfest und Dilara Kruse bei "Promis unter Palmen" 2026

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Joyn Alle Teilnehmer der vierten "Promis unter Palmen"-Staffel

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