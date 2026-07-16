In emotionalem Video: Adel Tawil trauert um seine Mutter

Adel Tawil (47) muss den schwersten Verlust verkraften: Seine Mutter ist gestorben. Der Sänger teilte die traurige Nachricht jetzt bei Instagram mit einem emotionalen Video, das alte Fotos aus seiner Kindheit zeigt. Auf den Aufnahmen ist er als kleiner Junge eng an seine Mutter gekuschelt – beim Baden, beim gemeinsamen Anschauen eines Kinderbuchs oder lachend in ihrer Umarmung. Untermalt sind die Bilder von Zeilen aus seinem Lied "Schnee", und in der Ecke des Clips erscheint ein Emoji eines gebrochenen Herzens.

Zu dem rührenden Beitrag schrieb der 47-Jährige: "Von Herzen möchte ich mich für die Anteilnahme, lieben Worte und das entgegengebrachte Verständnis bedanken." Es bedeute ihm "sehr viel, so viel Mitgefühl und Unterstützung zu erfahren." Gleichzeitig bat Adel darum, dass die Privatsphäre der Familie respektiert wird, und machte deutlich, dass er sich öffentlich nicht weiter dazu äußern möchte. Unter dem Post meldeten sich zahlreiche Menschen zu Wort, um ihre Anteilnahme zu bekunden – darunter auch bekannte Gesichter aus der Musikszene und dem Showbusiness. Rapper Farid Bang (40) schrieb: "Mein Beileid und viel Kraft." Schauspielerin Diana Amft (50) wünschte "ganz viel Kraft, dir und deinen Lieben." Sänger Jay Khan (44) gab ihm zudem Trost mit auf den Weg: "Mein herzliches Beileid, Adel, ihr werdet euch wiedersehen."

Adel wurde in Berlin als Sohn einer deutschen Mutter und eines tunesischen Vaters geboren und wuchs in der Hauptstadt auf. Bekannt wurde er zunächst als Teil des Pop-Duos Ich + Ich, das er gemeinsam mit Annette Humpe bildete. Mit seiner Solokarriere feierte er anschließend weitere große Erfolge, darunter der Hit "Zuhause", der ihn 2013 an die Spitze der deutschen Charts katapultierte. Schon vor drei Jahren hatte Adel offen darüber gesprochen, wie sehr ihn seine Musikkarriere auch privat gefordert hat. Damals sagte er bei RTL: "Ich war bei vielen Geburtstagen von meiner Familie nicht dabei." Sogar an seinem eigenen Geburtstag habe er oft gearbeitet und auf der Bühne gestanden.

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Getty Images Adel Tawil im Februar 2014

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Instagram / faridbangbang Farid Bang, Rapper

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