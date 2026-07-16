Christian Hümbs macht seiner Verlobten süße Liebeserklärung

Christian Hümbs trägt sein Herz auf der Zunge. Der Juror aus Das große Promibacken hat seiner Verlobten Evelin Blum eine öffentliche Liebeserklärung auf Instagram gewidmet und dabei ganz unverblümt sein Glück in Worte gefasst. Zu gemeinsamen Paarfotos schrieb der Konditor: "Es braucht im Leben nicht viel, um glücklich zu sein, und für mich bist du es." Dabei sind es laut dem 44-Jährigen gerade die kleinen Alltagsmomente, die die Beziehung der beiden ausmachen: Minigolf-Duelle, Pizza-Dates, Spaghetti-Eis oder Kinoabende mit geteiltem Popcorn. "Hauptsache du bist bei mir und wir teilen diese Momente gemeinsam", so Christian weiter. Mit den Worten: "Ich liebe dich", schloss er seinen Post ab.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Patissier seiner Liebsten auf diesem Weg seine Gefühle zeigt. In früheren Beiträgen schwärmte er bereits: "Ich kann es kaum glauben, dass wir uns jetzt schon seit zwei Jahren haben, es waren die schönsten zwei Jahre meines Lebens." Auch Urlaubserinnerungen teilt das Paar regelmäßig mit seiner Community – etwa von Reisen nach Griechenland und Thailand, die Christian mit Sätzen wie "Urlaub ohne dich ist wie Sommer ohne Sonne" oder "glücklich und verliebt" kommentierte. Beruflich sind die beiden ebenfalls ein eingespieltes Team: Gemeinsam betreiben sie eine Studioküche, in der sie an Backprojekten und einem gemeinsamen Backbuch arbeiten.

Vor rund zehn Monaten stellte Christian dann die Frage aller Fragen. Seither sind er und Evelin verlobt. Auf Social Media teilte er damals ein Foto, auf dem Evelin stolz ihren Ring in die Kamera hielt. Dazu schrieb der TV-Star: "Der schönste Augenblick und das mit Abstand schönste Ja meines Lebens." Und er legte noch einen drauf: "Du machst mich zum glücklichsten Menschen der Welt. Ich liebe dich."

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Instagram / christian_huembs Christian Hümbs und Evelin Blum, Juli 2026

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Instagram / christian_huembs Christian Hümbs und Evelin Blum, Juli 2026

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Instagram / christian_huembs Christian Hümbs und seine Partnerin im September 2025