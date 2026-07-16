Britney Spears zeigt sich trotzig nach Autobahn-Eklat

Nur wenige Tage nach ihrem vielbeachteten Autobahn-Stunt hat sich Britney Spears (44) auf Instagram zurückgemeldet – und das auf eine ziemlich trotzige Art und Weise. Die Sängerin postete ein Selfie-Video, in dem sie neben ihrem Fahrer sitzt und frech die Zunge herausstreckt. Beide sitzen dabei in demselben schwarzen Mercedes SUV, in dem Britney vergangenen Freitag auf dem Highway in Los Angeles mit dem halben Körper durch das Schiebedach ragte, während das Fahrzeug mit rund 70 Stundenkilometern unterwegs war. Der unbekannte Mann am Steuer soll einem Bericht der Daily Mail zufolge ein möglicher neuer Freund der Popsängerin sein.

Neben dem Video mit ihrem Fahrer enthielt der Instagram-Post noch weitere Inhalte: Britney tanzte in einem funkelnden Bikinioberteil und kurzen Shorts vor ihrem Kamin und zeigte außerdem ihren Schmuck sowie ein Foto ihres Sohnes Jayden mit dessen Freundin. In ihrer Bildunterschrift schrieb die Sängerin: "Verrückt, wie das Leben so ist... so viele verschiedene Momente, alle zusammengerollt in einen! Wenn das das Spiel des Lebens ist, gibt es keine Regeln!!!" Sie lobte zudem Jaydens Freundin ausdrücklich: "Ich habe sie dazu gebracht, meinen roten Hut zu tragen! Sie ist umwerfend." Rund eine Stunde nach dem Veröffentlichen löschte Britney den Beitrag wieder.

Der Sunroof-Vorfall auf dem Freeway hatte vergangene Woche für große Aufmerksamkeit gesorgt. Augenzeugen zufolge hielt sich Britney etwa zwei Minuten lang durch das Schiebedach, bevor das Fahrzeug die Autobahn verließ. Eine Quelle gegenüber der Daily Mail erklärte dazu: "Britney ist nur kurz durch das Schiebedach gegangen, sie wollte sehen, was es mit dem Stau auf sich hatte. Sie hat das als Kind im Süden immer gemacht, sie liebt es, wenn der warme Wind durch ihr Haar weht." Der Vorfall folgt auf eine Festnahme wegen Trunkenheit am Steuer im März. Im Rahmen einer Einigung wurde die Anklage auf fahrlässiges Fahren reduziert. Britney erhielt zwölf Monate Bewährung und muss 30 Stunden DUI-Aufklärungskurse absolvieren. Ihre beiden Söhne Sean Preston und Jayden stammen aus ihrer früheren Ehe mit Kevin Federline (48).

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IMAGO / Depositphotos Britney Spears, Sängerin

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Instagram / britneyspears Britney Spears und ihr Fahrer

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Getty Images Britney Spears kündigt ihre Residency "Britney: Domination" im Park MGM in Las Vegas an