Große Typveränderung: Simone Lugners neuer Look spaltet Fans

Simone Lugner präsentiert sich kurz vor der Premiere des Musicals "Ein Käfig voller Narren" auf der Seebühne Mörbisch mit einem auffälligen neuen Look. Statt eines geplanten zarten Erdbeerblonds ziert jetzt ein kräftiges Pink ihre Haare – ein Ergebnis, mit dem die Österreicherin nach eigenen Angaben selbst nicht gerechnet hatte. Gegenüber Heute.at erklärte sie, dass ihr Friseur ihre Haare vor dem Färben gebleicht habe, weshalb der Ton deutlich intensiver ausfiel als ursprünglich gewünscht. Trotzdem ist Simone mehr als zufrieden mit dem Resultat und zeigt sich stolz mit dem neuen Style auf Instagram.

Bei ihrer Followerschar scheiden sich allerdings die Geister: Während ein Fan die "sehr geile Farbe" lobt und findet, sie stehe ihr super, wünschen sich andere das Blond zurück. "Du kannst theoretisch alles tragen, nur mir gefällst am besten in dem Blond, ladylike", schreibt ein Kommentator. Andere wiederum zeigen sich schockiert und fragen: "Wie kann ein Friseur nur so etwas anstellen!" Auf Dauer wird die neue Farbe aber wohl nicht bleiben – bei dem Pink handelt es sich lediglich um eine Tönung, die sich mit der Zeit wieder herauswäscht.

Bei der bevorstehenden Premiere trägt Simone die auffällige Haarfarbe ganz bewusst als Statement. "Ich finde, die neue Haarfarbe passt perfekt zu 'Ein Käfig voller Narren'", freut sie sich gegenüber Heute.at. Der Abend hat jedoch auch eine emotionale Komponente: Mörbisch besuchte sie früher gemeinsam mit ihrem verstorbenen Ehemann Richard Lugner (†91), der die Seefestspiele sehr liebte. Um ihm nahe zu sein, plant Simone, ein schwarzes Glitzershirt von Richard zur Premiere zu tragen. Zuletzt sorgte die Lugner-Witwe jedoch auch wegen eines anderen Details für Aufmerksamkeit – in einem Instagram-Clip enthüllte sie ungewollt ein Tribal-Tattoo, das sich über ihren gesamten Unterbauch erstreckt.

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Instagram / simone_lugner Simone Lugner, Juli 2025

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Instagram / simone_lugner Simone Lugner mit pinken Haaren, Juli 2026

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IMAGO / K.Piles Simone und Richard Lugner, Juli 2021