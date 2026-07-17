Kurz vor Filmstart zeigen Zendaya und Tom Holland ihre Liebe

Kurz vor dem Kinostart von Christopher Nolans (55) Epos "The Odyssey" haben Zendaya (29) und Tom Holland (30) am Donnerstagabend, den 16. Juli, in New York City für einen romantischen Abend zu zweit gesorgt. Hand in Hand wurden die beiden auf dem Weg zu einem gemeinsamen Dinner gesichtet – ein zuckersüßes Bild, das ihre Liebe mehr als deutlich macht. Zendaya, die unlängst mit dem Schauspieler den Bund der Ehe geschlossen hat, setzte dabei auf ein tief ausgeschnittenes schwarzes Kleid von Elie Saab. Tom erschien im lässigeren Look: blauer Pullover, Jeans und schwarze Schuhe, so Just Jared.

Das Dinner fand statt, bevor "The Odyssey" offiziell in den Kinos anläuft. In dem Film spielen beide zwar mit, gemeinsame Szenen haben sie dabei jedoch kaum. Tom verkörpert Telemachus, den Sohn von Matt Damons (55) Odysseus und Anne Hathaways (43) Penelope, während Zendaya die griechische Göttin Athena spielt. Obwohl die beiden laut Berichten in einer kurzen Szene gleichzeitig zu sehen sein sollen, befinden sie sich nie im selben Bildausschnitt und sprechen auch nicht miteinander. Tom selbst scherzte in einem Wired-Interview über die Konstellation auf die Frage, ob Athena Odysseus romantisch liebe: "Nein, weil sie mit mir verheiratet ist."

Fans, die das Paar lieber gemeinsam auf der Leinwand sehen möchten, müssen nicht lange warten. Bereits am 31. Juli 2026 startet "Spider-Man: Brand New Day" in den Kinos – der nächste Marvel-Film, in dem Zendaya und Tom wieder in deutlich mehr gemeinsamen Szenen zu erleben sein werden. Zendaya hatte in einem Auftritt bei "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" außerdem erzählt, wie es dazu kam, dass sie beide in "The Odyssey" besetzt wurden. Zunächst hatte Tom die Rolle des Telemachus angeboten bekommen, worüber sie sich schon sehr gefreut hatte. "Wir hatten schon gewonnen, weißt du?", sagte sie dem Magazin People zufolge. Erst bei einem weiteren Treffen Toms mit Regisseur Nolan stellte sich heraus, dass auch für Zendaya eine Rolle vorgesehen war – eine Überraschung, mit der sie nach eigener Aussage überhaupt nicht gerechnet hatte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Holland und Zendaya beim Photocall zu "Spider-Man: Brand New Day"

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Holland und Zendaya Coleman in Rom

Anzeige Anzeige

ActionPress/ Backgrid Tom Holland und Zendaya im Oktober 2024