Untreu? Chris Olsen trennt sich nach acht Monaten Beziehung

Für TikTok-Star Chris Olsen (28) ist die Liebe schon wieder vorbei: Der Influencer und sein Freund Harrison Dockerty haben sich nach rund acht Monaten Beziehung getrennt. Das bestätigte Harrison in einem Statement gegenüber People. Doch nicht nur die Trennung selbst sorgte für Aufsehen – Chris warf seinem Ex-Partner auf Instagram auch noch Untreue vor. Mitten in einem Olivia-Dean-Konzert in Los Angeles habe er erfahren, dass er "auf teuflische Weise betrogen" worden sei. "Das Konzert war wenigstens großartig!", kommentierte er den Post. Zudem folgten sich beide noch am selben Tag nicht mehr gegenseitig auf Instagram.

Harrison hielt sich in seiner Reaktion deutlich bedeckter. "Aus Respekt vor Chris und der Beziehung, die wir geteilt haben, würde ich es vorziehen, die Angelegenheiten privat zu halten", sagte er dem Newsportal und fügte hinzu: "Ich glaube nicht, dass es gesund oder produktiv ist, persönliche Beziehungsprobleme öffentlich zu diskutieren, und ich hoffe, dass wir beide mit Freundlichkeit und Respekt weitermachen können." Neben dem gegenseitigen Entfolgen auf Instagram löschten beide auch sämtliche gemeinsamen Fotos von ihren Accounts.

Chris hatte seine neue Beziehung ab Oktober 2025 zunächst geheimnisvoll auf Social Media angedeutet – mit Videos, in denen Harrison zu sehen war, sein Gesicht aber stets unkenntlich gemacht war. Zu seinem 28. Geburtstag am 22. Dezember lüftete er dann das Geheimnis und stellte Harrison erstmals öffentlich vor. Er flog eigens nach London, um seinem Freund einen Strauß Rosen zu überreichen. Für Chris ist es nicht die erste Trennung, die er im Rampenlicht erlebt: Schon seine frühere Beziehung mit Ian Paget hatte er intensiv in sozialen Netzwerken dokumentiert. Nach dem Ende dieser Liaison im Januar 2022 hatte er sich vorgenommen, künftige Romanzen privater zu halten.

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Instagram / chrisolsen Chris Olsen und Harrison Dockerty

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Getty Images Chris Olsen, Screen Actors Guild Awards 2024 im Shrine Auditorium in Los Angeles

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Getty Images Chris Olsen, 76. Primetime Emmy Awards in Los Angeles

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