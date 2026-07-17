Erst 2028: Neuer "Batman"-Film wird schon wieder verschoben

Batman-Fans müssen sich länger gedulden als erwartet: Warner Bros. hat "The Batman Part II" vom 1. Oktober 2027 auf den 18. Februar 2028 verschoben. Regisseur Matt Reeves (60) verkündete das neue Startdatum persönlich über seine sozialen Medien. Auslöser für die Verschiebung war das Sci-Fi-Fantasy-Abenteuer "The Great Beyond" von J.J. Abrams, das mit Glen Powell (37) und Jenna Ortega (23) nun genau auf dem früheren "Batman"-Datum, dem 1. Oktober 2027, landen wird. Der neue Termin fällt auf das verlängerte Presidents-Day-Wochenende, das traditionell ein beliebter Starttermin für Superheldenfilme ist.

Als Grund für die Verschiebung nennt Warner Bros. laut Deadline auch den verzögerten Produktionsstart, der Reeves nun mehr Zeit für die Postproduktion lässt. IMAX-Screens soll der Film dennoch bekommen. Beim neuen Termin bekommt "The Batman Part II" Konkurrenz von einem noch unbenannten Disney-Film sowie dem Sony-Sci-Fi-Actioner "Grandgear" von "Godzilla Minus One"-Regisseur Takashi Yamazaki. Die Besetzung des Films ist hochkarätig: Robert Pattinson (40), Andy Serkis und Colin Farrell (50) kehren in ihren Rollen als Batman, Alfred und Penguin zurück. Als neue Gesichter stoßen unter anderem Scarlett Johansson (41), Sebastian Stan (43) und Sebastian Koch zum Cast hinzu.

Dass die Erwartungen an den Film enorm sind, hatte Colin erst kürzlich mit einem schwärmerischen Lob für das Drehbuch von Matt unterstrichen. Der Regisseur habe ein wirklich düsteres, psychologisch tiefgründiges und nuanciertes Werk geschaffen, so der Schauspieler gegenüber ScreenRant. Matt führte bereits beim ersten Teil "The Batman" aus dem Jahr 2022 Regie, der Robert Pattinson in der Titelrolle einführte und zu einem großen Kassenerfolg wurde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert Pattinson bei der "The Batman"-Filmpremiere in New York im März 2022

Anzeige Anzeige

Collection Christophel / ActionPress Robert Pattinson in "The Batman"

Anzeige Anzeige

Getty Images Jenna Ortega auf dem Closing Red Carpet des 22. Marrakech International Film Festival, Marrakech, 6. Dezember 2025