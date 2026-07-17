Lugner-Ex Bahati Venus wehrt sich gegen Diätwahn vor Jawort

Bahati Venus hat auf Instagram für Aufsehen gesorgt: Die TV-Bekanntheit zeigte sich in einer Bildergalerie mit einem sichtbaren Bäuchlein – und sah sich daraufhin offenbar mit Schwangerschaftsspekulationen konfrontiert. Doch die ehemalige Partnerin von Richard Lugner (†91) stellte direkt klar: "Nein, ich bin nicht schwanger. So sieht ein Frauenkörper aus, wenn man ihn normal atmen lässt! Ganz entspannt, ohne den Bauch einzuziehen."

In ihrem ausführlichen Statement wandte sich die Sängerin auch direkt an andere Frauen und angehende Bräute: "Social Media ist voller wunderschöner Bräute, die sich für ihren großen Tag scheinbar runterhungern. Für mich ist klar: Keine radikale Crashdiät vor der Hochzeit. Das Kleid muss sich an meinen Körper anpassen, nicht mein Körper an das Kleid!" Sie kündigte außerdem an, ihre Follower auf der Reise zu ihrer Traumhochzeit in Italien mitzunehmen – mit weiteren ehrlichen Einblicken. Ihre Fans feierten sie dafür in den Kommentaren. "Super Einstellung" und "Du bist wunderschön, so wie du bist", hieß es dort. Eine Userin schrieb zudem: "Mein Bauch ändert sich fast täglich. Manchmal weiblicher und rundlicher, manchmal flacher. Ich finde es schön, einfach Frau sein zu dürfen, ohne Zwang."

Bahati sagt Ende September in Italien Ja zu ihrem Partner Marzio. Rund 150 Gäste werden bei dem Fest dabei sein. Die Rapperin, die auch unter dem Namen Kolibri bekannt ist, hatte zuletzt verraten, dass sie bei ihrer Hochzeit bewusst auf bestimmte Traditionen setzt und dabei genaue Vorstellungen hat – nach dem Motto: ihr Fest, ihre Regeln. Zuvor war Bahati mit dem österreichischen Bauunternehmer Richard Lugner liiert.

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Instagram / bahati.venusss Bahati 'Kolibri' Venus, Juli 2026

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Instagram / bahati.venusss Bahati Venus im März 2025

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Promiflash Richard Lugner und Bahati 'Kolibri' Venus