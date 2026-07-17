Käufer weg: Jennifer Lopez bleibt auf Luxusvilla sitzen

Jennifer Lopez (56) versucht seit geraumer Zeit, ihre riesige Villa in Beverly Hills zu verkaufen – doch jetzt musste die Sängerin einen erneuten Rückschlag einstecken. Ein potenzieller Käufer, der bereits eine erhebliche Anzahlung geleistet hatte, zog sich überraschend aus dem Deal zurück. Das berichtet TMZ unter Berufung auf Quellen mit direktem Wissen über die Angelegenheit. Der vereinbarte Verkaufspreis für das luxuriöse Anwesen lag bei rund 43,7 Millionen Euro.

Der Rückzug des Käufers erfolgte laut TMZ, ohne dass ein konkreter Grund dafür bekannt wurde. Das Anwesen mit zwölf Schlafzimmern und 24 Badezimmern war von Jennifer und ihrem Ex-Mann Ben Affleck (53) im Mai 2023 für knapp 53,4 Millionen Euro gemeinsam gekauft worden. Im Februar 2025 kam es jedoch zur Scheidung des Paares. Die Villa wurde zunächst im Juli 2024 für 59,5 Millionen Euro angeboten, bevor der Preis schrittweise gesenkt wurde. Die Vermarktung liegt bei Rayni und Branden Williams von The Beverly Hills Estates.

Die Verantwortung für die Villa liegt inzwischen komplett bei Jennifer. Denn: Ben verkaufte zuletzt sein KI-Unternehmen InterPositive Berichten zufolge für 525 Millionen Euro an Netflix und schenkte Jennifer anschließend seinen Anteil am gemeinsamen Haus. Dadurch könnte Jennifer nun einen beachtlichen Gewinn einstreichen – vorausgesetzt, sie findet endlich den richtigen Käufer.

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Getty Images Jennifer Lopez 2026

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Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2024

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Getty Images Ben Affleck bei der Premiere von Netflixs "The Rip" in New York, Januar 2026