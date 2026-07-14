Fünf Jahre nach der Trennung bleibt J.Lo Alex Rodriguez nah

Fünf Jahre nach dem Ende ihrer Verlobung mit Alex Rodriguez (50) hält Jennifer Lopez (56) noch immer engen Kontakt zu seiner Familie – besonders zu seiner älteren Tochter Natasha. Die 21-Jährige verfolgt eine Karriere als Sängerin und Tänzerin und teilt ihre Auftritte regelmäßig auf Instagram. Jennifer folgt ihr dort und hinterlässt regelmäßig Kommentare unter ihren Videos. Zuletzt reagierte die Sängerin auf einen Clip, in dem Natasha den Song "No Good Deed" aus dem Musical "Wicked" für die geliebte Familienaushilfe Denden singt. "Wenn Denden es nicht mag, was soll das Ganze dann überhaupt", schrieb Jennifer unter das Video.

Da Denden von Natashas Gesang mehr als begeistert war, ließ Jennifer es sich nicht nehmen, auch darauf zu reagieren: "Jaaaa... DenDen", kommentierte sie, versehen mit einem Herz-Emoji. Alex hat Denden, die mit bürgerlichem Namen Denise heißt, in einem Interview bei "South Beach Sessions" einmal als "unglaubliche Frau" und als "Teil unserer Familie" bezeichnet. Auch Alex selbst reiste am Wochenende eigens nach Wichita, um Natasha bei einem Auftritt beim Music Theatre Wichita zu unterstützen, und teilte Fotos von dem Ausflug auf Social Media. "Kleiner Roadtrip nach Wichita, um Tashi bei ihren Sommer-Musicals beim Music Theatre Wichita zuzuschauen. So stolz auf dich", schrieb er dazu, wie Hello! berichtet.

Dass Alex und Jennifer auch nach ihrer Trennung 2021 ein gutes Verhältnis zueinander pflegen, machte Alex bereits kurz nach dem Ende der Beziehung deutlich. Im Podcast von Martha Stewart (84) auf iHeartRadio schwärmte er von seiner Ex: "Ich werde euch etwas über Jennifer sagen: Sie ist das talentierteste Wesen, mit dem ich je zu tun hatte." Außerdem bezeichnete er sie als "die Härtestarbeitende" und erklärte, dass er glaube, sie sei die größte Live-Performerin der Welt, die heute lebt. Das gemeinsame Zusammenleben hatten die beiden von 2017 bis 2021 in Miami verbracht, gemeinsam mit Jennifers Zwillingen Max und Emme sowie Alex' Töchtern Natasha und der 18-jährigen Ella, die er mit seiner Ex-Frau Cynthia Scurtis (53) hat.

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IMAGO / MediaPunch Jennifer Lopez und Alex Rodriguez, März 2019

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Instagram / jlo Jennifer Lopez genießt die Sonne im Garten ihres neuen Hauses

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Getty Images Alex Rodriguez, ehemaliger Baseballspieler