Wow: Jennifer Lopez bezirzt in Paris mit Mega-Dekolleté

Jennifer Lopez (56) hat jetzt bei der Pariser Fashion Week für mächtig Aufsehen gesorgt. Die Sängerin zeigte sich bei gleich mehreren Auftritten in gewohnt freizügigen Looks: Bei einem Outfit reichte das Dekolleté fast bis zum Bauchnabel, bei einem anderen bedeckte lediglich ein knapper BH ihren Busen. Mit diesen Auftritten entfachte Jennifer eine heiße Debatte im Netz – und das nicht nur wegen der gewagten Outfits, sondern auch wegen ihres auffallend jugendlichen Aussehens und ihrer makellosen Figur.

Im Netz spekulieren viele darüber, ob die Sängerin bei ihrem Körper nachgeholfen hat. Laut dem Magazin Closer soll sich Jennifer seit dem Ende ihrer Ehe auf einer konsequenten Selbstoptimierungsphase befinden. Dabei soll sie Gerüchten zufolge auch auf Schönheitsoperationen gesetzt haben. Parallel zu den Modewoche-Auftritten ist sie gerade auf Pressetour für ihren neuen Netflix-Film "Office Romance". An der Seite ihres Co-Stars Brett Goldstein (45) wirkt sie vertraut, was für Spekulationen über eine mögliche Romanze gesorgt hat – beide haben die Gerüchte jedoch öffentlich und klar dementiert.

Für Jennifer scheinen Rückschläge schon länger als Antrieb zu gelten. Die Sängerin hatte sich im April 2024 nach weniger als zwei Ehejahren von Ben Affleck (53) getrennt. Im Podcast "SubwayTakes with Kareem Rahma" sprach sie zuletzt offen darüber, dass sie gescheiterte Beziehungen nicht als Makel sehe, sondern als Motor für persönliches Wachstum. Dass sie sich nun mit freizügigen Auftritten und einem neuen Filmprojekt ins Rampenlicht stellt, scheint ganz diesem Lebensmotto zu entsprechen.

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Getty Images Jennifer Lopez bei der UK-Premiere von "Office Romance" in London, Juni 2026

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Imago Jennifer Lopez bei der Couture Fashion Week in Paris, Juli 2026

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Imago In Paris: Jennifer Lopez mit auffälligem weißen Feder-Look, Juli 2026