Taylor Frankie Paul reflektiert Reha und Antidepressiva

Taylor Frankie Paul (32) öffnet jetzt ihr Herz über eine besonders schwere Phase in ihrem Leben: Die Social-Media-Bekanntheit und Teilnehmerin von The Secret Lives of Mormon Wives spricht in einer Reihe von Instagram-Storys über ihren kürzlichen Aufenthalt in einer Reha-Klinik und ihre aktuelle Behandlung mit Antidepressiva. Die 31-Jährige macht klar, dass sie sich ganz bewusst und freiwillig für die Auszeit entschieden hat, um ihre psychische Gesundheit in den Mittelpunkt zu stellen und einen kompletten Neustart zu wagen. Gegenüber E! News heißt es zudem, Taylor wolle sich nun verstärkt auf sich selbst, ihre Heilung und ihre Familie konzentrieren – dazu gehören auch ihre drei Kinder, mit denen sie ihren Alltag wieder stabil gestalten möchte.

In ihren Aussagen betonte Taylor außerdem, dass sie sich bewusst Hilfe gesucht habe. Sie habe das Gefühl gehabt, zusätzliche Unterstützung zu brauchen und bezeichnete die Entscheidung als das Richtige. Auch über ihre aktuelle Behandlung sprach sie offen: "Ich habe am Ende ein wirklich gutes Antidepressivum gefunden, das für mich funktioniert", sagte sie in ihren Storys. Welches Medikament sie nimmt, wolle sie allerdings erst später mitteilen und abwarten, wie es langfristig bei ihr wirke. Gegenüber E! News hieß es zudem aus ihrem Umfeld, Taylor habe den Aufenthalt auf Anraten ihres Teams für psychische Gesundheit absolviert. Sie arbeite entschlossen an sich und wolle sich auf ihre Familie und darauf konzentrieren, eine gute Mutter zu sein.

Taylor ist Mutter von drei Kindern: Indy und Ocean hat sie mit ihrem Ex-Mann Tate Paul, die kleine Ever stammt aus ihrer Beziehung mit Dakota Mortensen (33). Rund um ihren Sorgerechtsstreit mit Tate hatte ein Gericht in Utah zuletzt angeordnet, dass sie sich regelmäßigen Drogen- und Alkoholtests unterziehen muss, um ihre Kinder ohne Aufsicht sehen zu dürfen. Zu alldem äußerte sich Taylor in ihren Videos auch indirekt: Sie beklagte, dass ihr Klinikaufenthalt von anderen gegen sie verwendet worden sei.

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Getty Images Taylor Frankie Paul, TV-Bekanntheit

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Instagram / CvxkmBjJAVq Taylor Frankie Paul mit ihre Kindern Indy und Ocean

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Collage: TikTok Dakota Mortensen und Taylor Frankie Paul