MomTok-Zoff eskaliert: Taylor Frankie Paul teilt heftig aus

Kurz vor dem Ende der Dreharbeiten zu Staffel fünf von "The Secret Lives of Mormon Wives" fliegen wieder die Fetzen: Während unter anderem Whitney Leavitt, Miranda Hope, Jessi Draper, Jen Affleck und Mikayla Matthews am 8. Juli in einem gemeinsamen Social-Media-Clip ihre Rückkehr ans Set feierten, fehlte Taylor Frankie Paul (32) auffällig. Nur Stunden nach einem Gerichtstermin in Utah, bei dem es um den Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex Dakota Mortensen (33) und den gemeinsamen Sohn Ever ging, meldete sich die Influencerin mit heftigen Vorwürfen gegen ihre ehemaligen MomTok-Freundinnen. Taylor reagierte mit einem scharfen Instagram-Reel auf ein Tanz-Video ihrer Co-Stars und warf ihnen vor, ausgerechnet in ihrer schwersten Zeit gegen sie zu schießen.

Das Reel, das Taylor als direkte Reaktion postete, ist deutlich: Unterlegt mit dem Lied "Look At Me Now" von Chris Brown (37) schreibt sie, dass sie "ein ganzes Team hat, das auf mich losgeht, während ich gerade am Tiefpunkt bin." Dazu zeigt die Social-Media-Bekanntheit> Screenshots angeblicher Angebote, die ihr vorlägen – darunter eine Teilnahme bei Dancing with the Stars, ein Auftritt bei der Miami Swim Week und ein Buchvertrag. In einer späteren Story erscheint sie tränenreich im Auto und schreibt, der Tag sei "extrem schwer" gewesen, während gleichzeitig mehr als zwölf Personen versucht hätten, es ihr noch schwerer zu machen. Die Reaktionen aus dem MomTok-Lager fielen unterschiedlich aus: Jessi betonte in einem Video, dass sie täglich mit Taylor spreche und ihr gegenüber loyal sei, das Tanzvideo aber kein Angriff auf sie gewesen sei. Mikayla hingegen kritisierte Taylor schärfer und warf ihr vor, die Leistungen ihrer Kolleginnen kleinzureden.

Taylor steckt seit Längerem in turbulenten Zeiten. Neben dem Ermittlungsverfahren rund um den Vorwurf häuslicher Gewalt mit Dakota läuft auch ein Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Mann Tate Paul um ihre gemeinsamen Kinder. In diesem Zusammenhang hatte ein Richter in Utah angeordnet, dass Taylor zunächst unter Aufsicht Zeit mit ihren Kindern verbringen darf – nachdem Tate unter anderem als Beweis eingereicht hatte, dass sie ohne sein Wissen eine Rehaeinrichtung aufgesucht hatte. Die Anhörung vom 8. Juli stellt nun eine neue Entwicklung in diesem Verfahren dar.

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Getty Images Taylor Frankie Paul, TV-Bekanntheit

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Collage: TikTok Dakota Mortensen und Taylor Frankie Paul

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Getty Images Der Cast von "The Secret Lives of Mormon Wives" im Mai 2025