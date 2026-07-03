Drama um Taylor Frankie Paul: Richter ordnet Drogentests an

Taylor Frankie Paul (32) steht erneut im Mittelpunkt eines Gerichtsdramas: In Utah hat ein Richter jetzt angeordnet, dass die TikTok-Bekanntheit sich regelmäßigen Drogen- und Alkoholtests unterziehen muss. Das geht aus Gerichtsdokumenten hervor, auf die sich das Portal TMZ beruft. Hintergrund ist ihr laufender Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Mann Tate Paul um die gemeinsamen Kinder. Nur wenn die Influencerin saubere Testergebnisse vorweisen kann, darf sie ihre Kids demnach wieder ohne Aufsicht sehen.

Mit der neuen Entscheidung reagiert das Gericht auf einen Antrag von Tate, der eine Anpassung der bisherigen Regelungen gefordert hatte. Ein restriktiverer Umgang mit der Mutter-Kind-Zeit stand dabei im Fokus. Der Richter folgte dem Ex-Mann nun zumindest teilweise: Der Beschluss verknüpft das Umgangsrecht der Social-Media-Persönlichkeit direkt mit den Testergebnissen. Positive Befunde auf Alkohol oder nicht verschriebene Substanzen hätten zur Folge, dass ihre Zeit mit den Kindern nur noch unter Aufsicht möglich wäre. Laut TMZ ist das juristische Ringen der früheren Partner damit aber noch lange nicht beendet, die Auseinandersetzung um das Sorgerecht läuft weiter.

Die neue Auflage fällt in eine ohnehin turbulente Phase im Leben von Taylor. Erst vor Kurzem war bekannt geworden, dass sie sich auf ärztlichen Rat für eine Woche in eine Reha-Einrichtung begeben hatte – ein Schritt, der wiederum zu neuen Konflikten mit ihrem Ex-Partner Dakota Mortensen (33) führte, mit dem sie einen weiteren Sohn hat. Damals wurden der Polizei in Bluffdale, Utah, mutmaßliche Verstöße gegen eine Schutzanordnung gemeldet, die Staatsanwaltschaft prüfte den Fall.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Frankie Paul bei einer Anhörung zu gegenseitigen Schutzanordnungen in Salt Lake City am 30. April 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Frankie Paul, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Imago Dakota Mortensen bei der Premiere von "The Secret Lives of Mormon Wives" Staffel 2 in Los Angeles