Bart ab: Johann Lafer irritiert mit Fernsehgarten-Auftritt

Mit einem ungewohnten Auftritt hat Johann Lafer (68) am Pfingstsonntag im ZDF-Fernsehgarten jetzt für Aufsehen gesorgt. Der Starkoch kam auf einem Moped auf das Gelände gefahren und überraschte das Publikum nicht nur mit seinem Outfit – dunkle Jeans, eine Fransenlederjacke mit dem Aufdruck "Ich bin dieser legendäre Koch, von dem alle reden" und einem Bandana – sondern vor allem mit seinem Gesicht, wie ein Video auf dem Instagram-Account der Show zeigt: Der 68-Jährige präsentierte sich ungewohnt bartlos. Viele Zuschauer erkannten ihn zunächst kaum wieder. Johann war bei der Sendung als Juror eines Kochbattles dabei, bei dem Nelson Müller (47), Zora Klipp, Sonya Kraus (52) und Özcan Coşar (45) gegeneinander antraten.

Der neue Look des Starkochs ließ die Fans nicht kalt. Auf Instagram und X häuften sich die Kommentare und Reaktionen auf den bartlosen Auftritt. "Lafer ohne Bart?" und "Ich habe ihn fast gar nicht erkannt" schrieben einige Nutzer. Andere ordneten den rockigen Gesamtauftritt mit Bandana und Fransenlederjacke scherzhaft als mögliche "Midlifecrisis" ein. Eine Zuschauerin fasste ihre Verwirrung mit den Worten zusammen: "Kein Bart, Kopftuch und kaum Haare gesehen. Was ist da los?" Ein weiterer Nutzer fragte augenzwinkernd: "Hat Johann Lafer einen neuen Look oder ist er Single?"

Johann ist für seine Offenheit bekannt, wenn es um persönliche Themen geht. Zuletzt sprach er in dem Podcast "Zwischen den Zeilen" von Bettina Böttinger (69) offen über einen frühen TV-Auftritt in Thomas Gottschalks (76) Show "Na sowas!" in den Achtzigern, bei dem ihn das Lampenfieber so stark im Griff hatte, dass er kurz vor der Sendung Medikamente einnahm. Die Wirkung der Tabletten war jedoch alles andere als das, was er sich erhofft hatte. "Ich werde nie vergessen, das war in München damals, dann geh ich da raus, und ich hab in dem Interview von sechs Minuten maximal drei Sätze gesagt. Nur 'Ja' und 'Nein'. Ich saß da und war so lahm. Ich wollte, als das Interview zu Ende war, nur zurück ins Hotel und schlafen", erinnerte sich der Koch.

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Imago Johann Lafer beim Shop-Opening und Meet & Greet bei Breuninger, April 2026

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Imago Andrea Kiwi Kiewel im ZDF-Fernsehgarten in Mainz, Mai 2026

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Getty Images Johann Lafer beim Deutschen Medienpreis 2017