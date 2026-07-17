Prinz Julian mit blauem Armverband beim Foto der Royals

Beim jährlichen Sommertreffen der schwedischen Königsfamilie auf Schloss Solliden auf der Insel Öland gab es in diesem Jahr ein Detail, das auf dem offiziellen Familienfoto sofort ins Auge springt: Prinz Julian (5), der fünfjährige Sohn von Prinz Carl Philip (47) und Prinzessin Sofia (41), trägt einen blauen Armverband. Seine grüne Jacke hängt locker über dem rechten Arm, der komplett in Gips gewickelt ist. Das Foto wurde am 15. Juli vom schwedischen Königshaus geteilt – einen Tag nach dem Victoriadagen, dem Geburtstagsfest zu Ehren von Kronprinzessin Victoria (49).

Margareta Thorgren, die Leiterin der Presse- und Informationsabteilung des Königshauses, erklärte, wie das Magazin People berichtet, dass Julian "einen kleinen Riss im Arm" hat. Was dahintersteckt? Ganz Alltägliches: "Kinder und Spiel, Dinge, die passieren können", so Thorgren. Auf dem Familienfoto steht Julian gemeinsam mit seinen Brüdern Prinz Alexander (10) und Prinz Gabriel (8) in der vorderen Reihe – alle drei in passenden grünen Sakkos gekleidet.

Für Julian ist es nicht das erste Mal, dass er bei einem royalen Auftritt für Aufmerksamkeit sorgt. Bereits im April, beim Festakt zum 80. Geburtstag von König Carl Gustaf (80), wurde der Kleine zum heimlichen Star des Tages. Während die Familie gemeinsam auf dem Balkon des Stockholmer Königspalastes stand, um dem Militärzeremoniell und dem Auftritt der Königlichen Schwedischen Marschkapelle zuzuschauen, brach Julian spontan in Tanzbewegungen aus – und begeisterte damit das Publikum.

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Imago Prinz Julian beim Te Deum zum Goldenen Ehejubiläum des Königspaares in Stockholm

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Instagram / kungahuset Das Sommerfoto der schwedischen Royals 2026

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Instagram / prinsparet Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden mit ihren Kindern Alexander, Gabriel und Julian