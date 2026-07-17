Neuer "Zauberer vom Waverly Place"-Trailer mit Selena Gomez

Fans der Kultserie "Die Zauberer vom Waverly Place" können sich auf ein emotionales Wiedersehen freuen! Der Disney Channel hat jetzt den ersten Trailer zur dritten und finalen Staffel von "Die neuen Zauberer vom Waverly Place" veröffentlicht – und der hat es in sich. Selena Gomez (33) kehrt darin als Alex Russo zurück und trifft auf zwei ihrer ehemaligen Serienkollegen: Jennifer Stone (33), die Harper Finkle spielt, und Gregg Sulkin (34), der den Werwolf Mason Greyback verkörpert. Es ist das erste Mal seit über einem Jahrzehnt, dass die drei gemeinsam vor der Kamera stehen.

Im Trailer wacht Alex verwirrt in einer fremden Wohnung auf. Als es an der Tür klingelt und sie öffnet, steht Mason vor ihr. "Ich habe dich vermisst!", sagt er, bevor die beiden sich in die Arme fallen. Dann platzt Harper herein und fotografiert das Wiedersehen. "Harper, was machst du da?", fragt Alex – worauf ihre Freundin begeistert antwortet: "Oh, das kommt so ins Scrapbook!" Auch David Henrie (37) ist wieder als Justin Russo mit von der Partie. Das vierteilige Finale startet am 4. August auf Disney Channel und ist ab dem darauffolgenden Tag auf Disney+ verfügbar.

Für Selena ist die Rückkehr zur Serie noch auf eine ganz besondere Weise bedeutsam: Mit der Premierenepisode der finalen Staffel gibt sie ihr Regiedebüt. Gemeinsam mit David fungiert sie zudem als ausführende Produzentin der Serie. "Die neuen Zauberer vom Waverly Place" ist das Sequel zur ursprünglichen Disney-Channel-Serie, mit der Selena zwischen 2007 und 2012 als Teenager weltbekannt wurde. Die Sängerin und Unternehmerin, die am 22. Juli ihren 34. Geburtstag feiert, blickt damit auf eine langjährige Geschichte mit der Kultserie zurück.

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Getty Images David Henrie und Selena Gomez im Oktober 2024

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Getty Images Jennifer Stone und Selena Gomez bei einem Event in LA 2009

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Selena Gomez und Gregg Sulkin in "Die Zauberer vom Waverly Place", 2007