"Ex on the Beach"-Treffen von Laurenz und Brenda eskaliert

Bei Ex on the Beach ist die ruhige Zeit für Laurenz Pesch vorbei: In der achten Folge der Sendung, die jetzt auf RTL+ zum Streamen bereitsteht, zieht seine Ex-Freundin Brenda Brinkmann in die Villa ein – und das Wiedersehen läuft alles andere als friedlich ab. Schon beim Anblick der auf ihn zukommenden Brenda am Strand ahnt Laurenz, was ihn erwartet: "Die ist aber wütend, das sehe ich doch schon", sagt er. Seine Begrüßung mit "Hallo mein Herz" reißt die Stimmung nicht heraus – im Gegenteil. Der Streit zwischen den beiden eskaliert so sehr, dass die anderen Kandidaten ihn bis hoch in die Villa hören können.

Im Mittelpunkt des heftigen Austauschs steht ihre gemeinsame Zeit bei Temptation Island VIP, nach der ihre Beziehung zerbrochen war. Doch richtig laut wird es erst beim anschließenden Schlammbad-Date, zu dem das sogenannte Terror-Tablet die beiden schickt. Dort erhebt Brenda einen schwerwiegenden Vorwurf: "Laurenz, du bist mir in der Beziehung fremdgegangen." Sie behauptet, er sei während eines Urlaubs in Madrid mit einer anderen Frau intim gewesen. Ihr Ex bestreitet das entschieden – "Bin ich nicht", beteuert er. Brenda hält dagegen und erklärt, über Instagram immer wieder Nachrichten und Fotos von Frauen erhalten zu haben, die ihre Anschuldigungen belegen sollen. Am Ende bricht sie das Gespräch ab, steht auf und lässt Laurenz allein in der Schlammbadewanne zurück.

Bevor Brenda in der Villa auftauchte, hatte Laurenz noch offen über seine Gefühle für seine Ex gesprochen. "Ich bin immer noch verliebt. Aber ich weiß, dass es nicht funktioniert", gab er zu und ergänzte: "Das ist das Schlimmste, wenn man sich in Liebe trennt." Die beiden Realitystars waren direkt nach ihrer Trennung gemeinsam in der Survival-Show Reality Backpackers zu sehen – auch dort krachte es schon gewaltig zwischen dem Ex-Paar.

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RTL / Daniel Alvarez, RTL / Friederike Jacobitz Collage: Laurenz Pesch und seine Ex-Freundin Brenda Brinkmann

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RTL "Temptation Island V.I.P."-Kandidat Laurenz Pesch

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RTL "Temptation Island"-Kandidaten Laurenz und Brenda beim finalen Lagerfeuer