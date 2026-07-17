Dijana Cvijetic wurde in ihrem Urlaub auf Mykonos ausgeraubt

Was als entspannter Griechenland-Urlaub beginnen sollte, endete für Dijana Cvijetic (32) als echter Albtraum. Die Reality-Darstellerin reiste mit einer Freundesgruppe aus Belgrad auf die Insel Mykonos – doch schon in der allerersten Nacht wurden sie in ihrer gemieteten Villa Opfer eines Einbruchs. "Wir wurden komplett ausgeraubt", schrieb Dijana auf ihrem Instagram-Profil. Gegenüber 20 Minuten schilderte sie das Ausmaß des Schadens: "Alles wurde mitgenommen, was hier war. Bargeld, Kleider und alle Designertaschen." Auch ihre Louis-Vuitton-Reisetasche war darunter.

Besonders erschreckend: Die Täter rissen sogar einen Safe aus der Wand und nahmen ihn mit. Wie die Unbekannten in die Villa gelangen konnten, ist noch nicht abschließend geklärt. Auf Überwachungsaufnahmen seien die Einbrecher jedoch zu sehen, wie sie in aller Ruhe das Anwesen inspizierten. "Sie haben sich Zeit gelassen", so Dijana gegenüber 20 Minuten. Sie vermutet, dass hinter dem Einbruch organisierte Täter stecken und eine Zusammenarbeit mit anderen Parteien stattfand. Wer in solche Villen einzieht, werde häufig verfolgt. Einbrüche seien auf Mykonos ein "Riesenthema". Seit dem Vorfall ist die Polizei laut Dijana stets präsent: "Sie sind dran und versuchen, so viel wie möglich herauszufinden." Die Villa wird seitdem rund um die Uhr bewacht – die Gruppe blieb trotz allem in der Unterkunft.

Schon vor rund fünf Monaten hatte Dijana nicht nur wegen Urlaubsplänen Schlagzeilen gemacht, sondern auch wegen ihres Privatlebens. Damals sorgte sie mit Luigi Birofio (27) für mächtig Wirbel im Netz. Die beiden zeigten sich auf Instagram auffällig vertraut, obwohl sie betonten, kein Paar zu sein. Luigi schrieb dazu: "Manchmal ist eine Verbindung viel wertvoller als eine Beziehung." Dijana sagte gegenüber 20 Minuten: "Wir verbringen gerne Zeit miteinander, am Wochenende hatte er einen Clubauftritt, bei dem ich dabei war."

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Imago Dijana Cvijetic bei der LOVE ISLAND VIP Kino-Preview im Cinenova in Köln

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RTL ZWEI Realitystar Dijana Cvijetic bei "Love Island VIP" 2025.

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Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic und Gigi Birofio, März 2026