Amal Clooney: Ihre Ehe mit George stärkt ihr wahres Ich

Amal Clooney (48) hat sich in einem seltenen Einblick in ihr Privatleben über die Ehe mit Schauspieler George Clooney (65) geäußert – und dabei sehr offen gesprochen, wie Hollywood Life berichtet. Die Menschenrechtsanwältin verriet, dass sie vor der Hochzeit große Bedenken hatte: die allgegenwärtigen Kameras, die öffentliche Aufmerksamkeit und die Angst, von der Welt nur noch als Frau an der Seite eines der bekanntesten Männer Hollywoods wahrgenommen zu werden. Doch rückblickend beschreibt Amal die Ehe als etwas, das ihr Leben von Grund auf verändert habe – und das auf eine Art und Weise, die viele Menschen überraschen dürfte.

Anstatt in der Beziehung eigene Bedürfnisse zurückzustellen und ihre Identität zu verlieren, habe die Partnerschaft mit George ihr ermöglicht, noch mehr sie selbst zu sein, so Amal. Die Sicherheit, die ihr die Ehe gebe, beschreibt sie als stabilen Boden, von dem aus sie sich erst richtig entfalten konnte. Tatsächlich hat sie seit der Hochzeit im Jahr 2014 ihre Arbeit als Anwältin für internationale Menschenrechtsfälle weiter intensiviert, unterrichtet an Universitäten und setzt sich weltweit für Gerechtigkeit ein. Das Paar, das zwei gemeinsame Kinder hat, halte dabei konsequent Privates aus der Öffentlichkeit heraus.

George und Amal hatten sich 2013 kennengelernt und heirateten im September 2014 in Venedig. Für George war es die zweite Ehe – zuvor war er von 1989 bis 1993 mit der Schauspielerin Talia Balsam (67) verheiratet gewesen. Lange galt George als überzeugter Junggeselle, der öffentlich erklärt hatte, nie wieder heiraten zu wollen. Amal, die als Juristin auf internationales Strafrecht und Menschenrechtsfälle spezialisiert ist, brachte eine völlig andere Welt in die Ehe mit – eine, die sie bis heute mit aller Kraft ausfüllt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Amal und George Clooney im September 2024

Anzeige Anzeige

Imago George und Amal Clooney auf dem Roten Teppich bei der Eröffnung des New York Film Festival

Anzeige Anzeige

Imago Amal und George Clooney bei seiner Premiere "Jay Kelly" in Venedig, August 2025