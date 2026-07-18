SATC-Star Jason Lewis überrascht mit Kristin-Davis-Comeback

Für alle Sex and the City-Fans gab es nun eine echte Überraschung: Jason Lewis, der in der kultigen HBO-Serie als Smith Jerrod die Herzen der Zuschauer eroberte, ist zu seiner Kollegin Kristin Davis (61) zurückgekehrt – und zwar als Gast in ihrem Podcast "Are You A Charlotte?". Die beiden ehemaligen Serienkollegen schwelgten gemeinsam in Erinnerungen an ihre Zeit am Set und sprachen dabei auch über eine besonders legendäre Szene, die Fans bestens in Erinnerung geblieben sein dürfte.

Jason erzählte, dass er sich damals zur Vorbereitung auf seine Rolle jede Folge angesehen habe, um Smiths Entwicklung wirklich zu verstehen. Vor allem eine Szene hängt ihm bis heute nach: seine berühmte Nacktszene. Gemeinsam mit Kristin erinnerte er sich daran, wie er in seiner Rolle als Smith in Staffel sechs auf der Bühne komplett blankziehen musste. Kristin sagte im Podcast: "Wir kommen ins Theater und Jesus!" Jason antwortete darauf: "Das war wirklich eine Feuertaufe, ein ganzes Theater voller Leute und ich war frontal nackt!" Kristin schilderte die Szene noch einmal aus ihrer Sicht und beschreibt, wie Jason völlig nackt vor einem voll besetzten Saal steht und sich am Ende auch noch verbeugen muss: "Gib diesem armen Kerl eine Pause! Wir kommen, um dich zu sehen, und du bist nackt!", scherzte sie. In der Caption zur Folge bedankt sich Kristin bei Jason für den Besuch und freut sich über den gemeinsamen Rückblick auf "die Eskapaden von Smith Jerrod".

Jason, der sich gerade nach einer dreijährigen Auszeit zurückmeldete, spielte in "Sex and the City" den charmanten Kellner und aufstrebenden Schauspieler Smith Jerrod, der eine intensive Liebesgeschichte mit Samantha erlebt. Die Romanze zwischen den beiden Charakteren begann als unverbindliches Verhältnis und wurde schließlich zur ernsthaften Beziehung – vor allem, als Smith Samantha nach ihrer Brustkrebsdiagnose unterstützte. Beim Serienfinale 2004 war das Paar noch vereint, doch im Kinofilm von 2008 trennte sich das fiktive Duo. Beim Reboot And Just Like That waren beide nicht mehr dabei. Für viele Fans war Jasons Podcast-Besuch bei Kristin nun vor allem eins: die Erinnerung an Smith, Samantha, Charlotte und Co. – und eine Serienzeit, die bis heute viele bewegt.

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Getty Images Jason Lewis bei der Premiere von "Rosaline" in Los Angeles, Oktober 2022

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Getty Images Kristin Davis beim Fototermin zu "And Just Like That..." in Paris vor dem Eiffelturm, Mai 2025

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ActionPress/Collection Christophel Jason Lewis als Smith bei "Sex and the City"