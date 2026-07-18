Dieser Filmlook war für Jon Bernthal privat ein Flop

Für seine Rolle in Christopher Nolans (55) neuem Kinofilm "The Odyssey" hat Jon Bernthal (49) eine radikale Verwandlung durchgemacht: Der Schauspieler rasierte sich den Kopf und ließ einen wilden Vollbart wachsen, um den Charakter Menelaos zu verkörpern. Der Look begeistert vielleicht das Kinopublikum – bei seiner Frau zu Hause kommt er allerdings deutlich weniger gut an. In der TV-Show Today sprach Jon jetzt offen darüber, wie seine Ehefrau Erin Angle auf den neuen Look reagiert hat.

Auf die Frage, ob alle in seinem Haushalt von der Verwandlung begeistert seien, hatte der 49-Jährige eine eindeutige Antwort: "Kein Fan des Barts, nicht im Geringsten", sagte er über Erin. Erschwerend kommt dazu, dass er die Gesichtsbehaarung schon seit geraumer Zeit trägt, da er sie ursprünglich für einen anderen Film hatte wachsen lassen, so das Magazin People. "Das war auch ein richtig großer Bart. Kein Vergnügen bei mir zu Hause", scherzte er. "The Odyssey", in dem neben Jon auch Matt Damon (55), Tom Holland (30), Anne Hathaway (43) und Zendaya (29) zu sehen sind.

Trotz des Bartzwists scheint die Beziehung zwischen Jon und Erin fest zu sein. Die beiden sind seit 2010 verheiratet und haben gemeinsam drei Kinder: Henry, Billy und Adeline. In einem Interview mit dem Magazin Esquire schwärmte Jon von seiner Ehe: "Meine Ehe mit ihr ist sehr erstrebenswert. Ich bettele sie immer noch an, mit mir auszugehen, mit mir zusammen zu sein." Und weiter: "Sie ist die Richtige. Ich meine, ich weiß, wie es ist, sie nicht zu haben. Ich weiß, wer ich ohne sie bin – und das funktioniert einfach nicht."

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Getty Images Jon Bernthal bei der New-York-Premiere von "The Odyssey"

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Getty Images Jon Bernthal bei der New-York-Premiere von "The Accountant 2" 2025

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Instagram / jonnybernthal Jon Bernthal und seine Kids, 2025