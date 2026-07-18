Tom Holland funkt bei Zendayas Odysseus-Romanze dazwischen

Bei der Pressetour zum neuen Christopher-Nolan-Epos "The Odyssey" sorgte Tom Holland (30) jetzt für einen amüsanten Moment – und dabei bestätigte er gleichzeitig nebenbei erneut die geheime Hochzeit mit seiner Frau Zendaya (29). In einem Segment mit dem Titel "50 Most Searched Questions About The Odyssey" für Wired las der Schauspieler gemeinsam mit seinen Mitstreitern Matt Damon (55), Anne Hathaway (43) und Robert Pattinson (40) Fragen von Fans vor. Als er die Frage "Liebt Athena Odysseus romantisch?" vorlas, kam die Antwort schnell und ohne Zögern: "Nein, weil sie mit mir verheiratet ist." Damon pflichtete ihm bei – "Ja, gute Antwort" –, während Hathaway lachte und Pattinson schmunzelte, wie Entertainment Weekly berichtet.

Im Film spielt Zendaya die Göttin Athena, göttliche Beschützerin und strategische Beraterin von Matts Figur Odysseus, der nach dem Trojanischen Krieg den Weg zurück zu seiner Frau Penelope – gespielt von Hathaway – und seinem Sohn Telemachos findet, den Tom verkörpert. Dass die Schauspielerin überhaupt die Rolle bekam, hat sie übrigens ihrem Mann zu verdanken: Tom war derjenige, der ihr steckte, dass sie für die Rolle der Athena in Betracht gezogen werde. "Ich bin ausgeflippt, ich war so dankbar", erzählte Zendaya in der Tonight Show bei Gastgeber Jimmy Fallon (51). "Ich liebe ihn auch", ergänzte sie, als Fallon seinen Zuschauern verriet, wie sehr er Tom schätze.

Dabei hätte es fast gar nicht dazu gekommen, dass die beiden gemeinsam vor der Kamera stehen. Tom berichtete im Gespräch mit dem Magazin People, dass ausgerechnet "Spider-Man" zeitgleich mit dem Drehstart von "The Odyssey" geplant gewesen sei. Zendaya habe ihn jedoch mit einem klaren Ultimatum überzeugt: "Z sagte: 'Ich verlasse dich, wenn du The Odyssey nicht machst.'" Regisseur Nolan reagierte darauf schmunzelnd mit einem herzlichen Dankeschön an die Schauspielerin. Tom und Zendaya lernten sich einst am Set von "Spider-Man: Homecoming" kennen und gingen 2021 offiziell als Paar an die Öffentlichkeit. Im Dezember 2024 verlobten sie sich, bevor sie – wie Tom in einem Interview mit Esquire bestätigte – still und heimlich heirateten.

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Getty Images Tom Holland und Zendaya Coleman in Rom

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Getty Images Zendaya bei der New-York-Premiere von "The Odyssey" im AMC Lincoln Square Theater am 14. Juli 2026

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Getty Images John Leguizamo, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Tom Holland, Matt Damon, Anne Hathaway und Zendaya bei der Premiere von "Die Odyssey" in Paris