Pelés legendäres WM-Trikot erzielt Rekordpreis bei Auktion

Das Trikot, das Pelé (†82) im WM-Finale 1958 trug, hat bei einer Auktion des renommierten Auktionshauses Sotheby's einen beeindruckenden Preis erzielt. Das blaue Jersey mit der gelben Nummer 10 wechselte für 4,88 Millionen Dollar – umgerechnet rund 4,3 Millionen Euro – den Besitzer. Damit ist das Stück nun eines der teuersten Fußballtrikots, die je versteigert wurden. Zuletzt war es der Öffentlichkeit über zwei Jahrzehnte lang nicht zugänglich, was die Versteigerung zu einem besonderen Ereignis machte.

Im WM-Finale von 1958 erzielte Pelé einen Doppelpack und verhalf der Seleção damit zu einem 5:2-Sieg gegen Gastgeber Schweden. Es war der erste von insgesamt fünf WM-Titeln für Brasilien. Laut Sotheby's soll Pelé das Trikot nach dem Spiel seinem damaligen Teamkollegen Dida geschenkt haben – jenem Mitspieler, der die Nummer 10 zuvor selbst getragen hatte. 1993 gelangte das Jersey aus dem Besitz von Didas Familie in ein Museum zu Ehren des Spielers. Erstmals öffentlich versteigert wurde es dann 2004 beim Auktionshaus Christie's, bevor es für lange Zeit aus dem Blickfeld verschwand. Den alleinigen Rekord unter den Fußballtrikots hält es allerdings nicht: Das Trikot von Diego Maradona (†60) aus dem berühmten WM-Viertelfinale 1986 gegen England erzielte mit gut 8,1 Millionen Euro bisher den höchsten Preis.

Pelé gilt bis heute als einer der größten Fußballer aller Zeiten. Er wurde am 23. Oktober 1940 in Brasilien geboren und war bereits mit 17 Jahren Weltmeister – genau bei jenem Turnier, aus dem das nun versteigerte Trikot stammt. Im Laufe seiner Karriere gewann er drei WM-Titel und erzielte hunderte Tore. Ende Dezember 2022 verstarb der brasilianische Ausnahmesportler im Alter von 82 Jahren.

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Getty Images Pele bei einem AXA-Fototermin in Wembley, London, 31. Oktober 2000

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Getty Images Vavá und Pelé (Rückennummer 10) im Getümmel vor dem französischen Tor im WM-Halbfinale 1958 in Solna; Brasilien besiegt Frankreich 5:2

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Getty Images Pelé beim Training, 1977